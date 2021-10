El sueño de viajar al espacio o ser parte de alguna misión espacial son los que comparten cuatro alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Aeroespacial de la Universidad de Concepción, grupo que, este mediodía, recibió el reconocimiento “Talento Joven Regional”, de manos del Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, y del Rector UDEC, Carlos Saavedra.

Lo anterior por ser jóvenes del Biobío que por su destacado desempeño podrán integrar equipos, participar en programas e, incluso, entrenar para convertirse en “astronautas análogos”.

GORE subvencionará parte de los costos

La autoridad regional dijo que “siempre es bueno destacar a las personas que han hecho algo que está sobre la media, que muestran un camino gracias al esfuerzo personal, familiar y también de la institución que los cobija”, señaló la Díaz.

“Por ello, vamos a presentar al Consejo Regional del Biobío una Subvención de Alto Impacto Regional para solventar parte de los costos, tanto en pasajes como en la mantención, para que no sea una preocupación para ellos ver cómo consiguen los recursos y así puedan enfocarse en el trabajo que realizarán”, finalizó.

Las cuatro jóvenes promesas

Entre los homenajeados destaca Tatiana López, de 22 años y alumna de tercer año de la mencionada carrera, quien superó una serie de evaluaciones y exámenes para ser seleccionada como astronauta análoga. “La misión busca simular todas las condiciones del espacio aquí en la Tierra, tal como sería en Marte, la Luna o en la Estación Espacial Internacional”, compartió Tatiana.

“En el caso de Asclepios II, donde yo soy astronauta análoga, busca imitar las condiciones del Polo Sur lunar, lo que se va a hacer en los Alpes suizos”, lugar al que deberá volver en febrero, para entrenar una semana al mes, hasta mediados del próximo año.

Respecto al diploma recibido, comentó que “es un orgullo recibir este reconocimiento por parte del Gobierno Regional, por lo que significa en sí y por esta oportunidad que, a su vez, incentiva a que más jóvenes que quieren participar en la ciencia, tecnología y matemáticas. A seguir sus sueños en cosas tan imposibles, tal como nosotros que estamos participando en una misión espacial”, comentó.

Otro de los jóvenes destacados, Nicolás Ortega, estudiante de quinto año, relató el proceso vivido junto a su círculo cercano. “Al principio, cuando empecé a postular a Asclepios y luego que logré ingresar, mi familia no lo entendía tanto, pero siempre me apoyaron, porque ellos saben que me gusta, así como mantenerme siempre ocupado en el área de la investigación”, detalló.

“Cuando viajé, ellos pudieron ver el esfuerzo que hicimos junto a mis compañeros, y ahora están muy contentos. Como líder del equipo de diseño, voy a estar monitoreando muchas cosas de cerca, por lo que pretendo hacer un intercambio en Europa, estar cerca de Suiza y viajar cuando se hagan reuniones o eventos para la misión que se viene en julio de 2022”, agregó.

Junto a los ya citados estudiantes de Ingeniería Civil Aeroespacial de la UDEC, también participarán Nicolás Sepúlveda (23 años), líder del equipo de Ciencias de Asclepios II; y Rodrigo Ortiz (20 años), seleccionado para el Programa Internacional del Aire y del Espacio, que se llevará a cabo en Alabama, Estados Unidos, para la resolución de problemas y nexos de comunicación con expertos de la NASA.