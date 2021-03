Si te gustaría que tu nombre llegue nada menos que a Marte en la próxima misión espacial de la NASA, esta es tu oportunidad.

La agencia espacial norteamericana abrió una convocatoria para todos aquellos interesados en “ir” al planeta rojo, aunque no sea de manera presencial.

A través de una página habilitada especialmente para este proceso (Send Your Name To Mars), puedes ingresar tus datos y así ser parte del registro que llevará la misión programada para julio de 2026.

En el sitio, sólo tendrás que rellenar tu nombre, país, código postal y correo electrónico.

Una vez que cumplas con estos pasos, recibirás una tarjeta de embarque simbólica con la opción de descargarlo, compartirlo en redes sociales o imprimirlo.

Pero no solo eso, ya que además tendrás la opción de abrir una cuenta de “viajero frecuente” con tu correo electrónico para así saber cuántos kilómetros recorrió tu nombre.

Aunque por el momento no se conocen mayores detalles en torno a la próxima misión espacial de la NASA a Marte, se espera que esta recoja las muestras tomadas por Perseverance para luego traerlas a la Tierra.

La práctica de la agencia espacial de invitar a la población a registrar sus nombres para que los acompañen en sus misiones se ha convertido en una tradición en los últimos años.

De hecho, Perseverance lleva el nombre de casi 11 millones de personas grabadas en un microchip. De esta manera, buscan acercar sus misiones hacia las personas.