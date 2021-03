Una de las cámaras a bordo del rover Perseverance de la NASA en Marte ha divisado el primer diablo de polvo de la misión, moviéndose por el terreno del cráter Jezero.

“Vi un diablo de polvo. Puedes verlo en la distancia detrás de mi brazo robótico en esta vista mejorada/procesada. El diablo de polvo se mueve de derecha a izquierda y crea torbellinos de polvo en su camino”, explica la cuenta en Twitter de la misión, que incluye una vista ampliada.

Estos remolinos, captados anteriormente desde la órbita marciana y otras misiones en superficie, se forman al elevarse y rotar las bolsas de aire caliente.

El aire cerca de la superficie del suelo puede calentarse al entrar en contacto con el suelo más cálido durante el día. El aire caliente es menos denso y se eleva a través del aire más frío por encima de él.

