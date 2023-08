El diputado Andrés Celis (RN) se refirió a la llegada de la actriz y docente universitaria, Carolina Arredondo, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. "Bienvenidos Los Venegas" y "no sé si tenga la preparación", dijo el parlamentario de oposición.

Entre las modificaciones por cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric, destacó el ingreso de Carolina Arredondo al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en reemplazo de Jaime De Aguirre.

Arredondo es actriz, gestora cultural y cursó sus estudios de actuación en la Universidad Mayor. Además, cuenta con un diplomado en Dirección Escénica en la Universidad de Chile.

Asimismo, la nueva secretaria de Estado se ha desempeñado como docente del Preuniversitario Teatral de la Universidad Mayor y en los ramos de Dirección de Actores y Actuación de la Escuela de Cine Chile.

El ninguneo del diputado Celis (RN) a la nueva ministra Carolina Arredondo

Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Celis se refirió al arribo de Arredondo a La Moneda en el tercer cambio de gabinete del Presidente Boric.

“Bienvenidos Los Venegas al mundo de las culturas, las artes y el patrimonio. Asume Carolina Arredondo, una actriz que no sé si tenga la preparación, la expertiz y el manejo para un ministerio que es sumamente complejo”.

Agregando “el ministro De Aguirre no pudo, no pudo con este ya que como señalo es un ministerio donde hay mucha necesidad y el presidente Boric prometió aumentar de un 0,3% del PIB a un punto del PIB y aún no cumple con aquello”.