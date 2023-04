Se trata de cerca de 300 migrantes, la mayoría de origen haitiano y venezolano, que por no tener permisos de migración, han sido impedidos de ingresar a Perú.

Sigue la incertidumbre respecto del futuro de centenares de migrantes indocumentados, entre ellos adultos, niños y ancianos, que se encuentran varados en la frontera entre Chile y Perú, en Arica.

Se trata de unos 300 ciudadanos de diferentes nacionalidades, en su mayoría haitianos y venezolanos, que llegaron hasta la zona limítrofe del norte de Chile, pero que no pueden ingresar a Perú por no tener los documentos migratorios correspondientes.

Es más, la frontera peruana se encuentra resguardad con contingente policial especial con el fin de evitar que ingrese toda aquella persona que se encuentre indocumentada.

Radio Bío Bío estuvo en el lugar y pudo conversar con algunas de las mujeres que se encuentran en la frontera, quienes acusaron trato “inhumano” por parte de las autoridades.

Y es que en la zona no hay resguardo ante las variaciones climáticas, debiendo soportar a la intemperie el fuerte calor del día, así como las bajas temperaturas de la noche.

“Estamos a la intemperie, en medio del sol, pareciera que fuéramos inhumanos, hay niños, al fondo pueden escuchar a los niños como lloran y aun así nos les importa”, comentó una de las mujeres que busca cruzar a Perú.

En tanto que otra de las personas en la frontera entre Chile y Perú, también de sexo femenino, aseguró que “si estamos acá (Chile) tampoco podemos estar, queremos salir, y tampoco, por favor dejen pasar, hay muchos niños, miren la manera en que estamos”.

Por su parte, el alcalde Gerardo Espíndola, relató que “llevamos tres días con alta población de que se quiere ir de Chile, pero que no pueden ingresar a Perú porque no tienen documentos”. El jefe comunal agregó que “queremos que se destrabe para que no pase lo del domingo cuando se tomaron el camino que une Chile y Perú”.

Durante las últimas horas se supo que el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, se encuentra en conversaciones con autoridades peruanas. El punto es encontrar una solución a la situación de los cientos de migrantes varados en la frontera entre Chile y Perú.