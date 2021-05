Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de impuesto a los súper ricos, pero sin el impuesto de 2,5% al patrimonio de aquellos con fortunas sobre los US$22 millones, o sea, el corazón del proyecto, lo que no cayó muy bien en la oposición.

Luego de la votación, primero en los pasillos y luego en punto de prensa, los diputados de oposición manifestaron su descontento frente a las cámaras.

Una de las parlamentarias fue Camila Vallejo (PC), quien gritó: “Mentiroso… pero cómo lo dejan mentir. Pregúntenle. La votación está ahí en la Sala. Que aprendan, Alessandri perdió en Santiago, dejen de proteger a sus financistas. No les sirve”, según se puede apreciar en un video de 24 Horas.

Minutos más tarde, cuando se daba inicio al punto de prensa en la Cámara, les dijo: “Vayan a decirle a sus financistas ‘cumplimos la tarea, les protegimos sus patrimonios’. Están felices. En la calle se lo van a cobrar”

En tanto, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), cuando se acercaba al podio del punto de prensa de la Cámara, los interpeló directamente, diciéndoles: “Sí, acérquense no más, pa’ que den una buena explicación aquí, (…) porque es impresentable”.

“Lamento hoy lo que están haciendo, porque una vez más están enterrando la ilusión de las personas y se están enterrando ustedes mismos en esto”, sostuvo.

Por su parte, y desde el lado oficialista, Gonzalo Fuenzalida (RN) indicó en el mismo punto de prensa: “Nos querían obligar a votar una fórmula que no funciona, que no recauda, que la mayoría de los países no la tienen, porque es carísimo cobrarle… pero bueno, esa es la democracia que pregonan”.