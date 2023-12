Entre menos metros cuadrados, más caras. Esa parece ser la premisa de que rodea a las nuevas casas o departamentos de vivienda, desde Japón, hasta América Latina. Sin embargo, las minicasitas virales en EEUU, están siendo toda una revolución en la gran nación del norte.

Se trata de un concepto pequeño, en metros cuadrados, pero grande en posibilidades. Lo anterior, al menos ante los ojos de quienes captaron en video el exterior y el interior de estos inmuebles que prometen ser menos caros que la vivienda promedio.

Redes sociales, como siempre, es la vía más expedita en darlas a conocer. Quienes se internan en las imágenes quedan asombrados de su tamaño, precio y, sobre todo, el parecido que tienen con las casas que se venden a precio normal con subsidios gubernamentales latinoamericanos.

Desde México, los comentarios de lo usuarios fueron dirigidos al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), debido a que las casas que ofrece suelen ser del mismo tamaño que las que se han viralizado desde su vecino norteamericano. Cabe aclarar que con distinta economía y poder adquisitivo al resto de la región.

El barrio con las minicasitas virales en EEUU

El recorrido en automóvil por una zona de San Antonio, Texas, promete desde un inicio.

En el video, compartido por la denominada Comunidad Latina en USA, se muestra el exterior del barrio donde una línea de minicasitas virales da la bienvenida a sus habitantes y también a los curiosos que quieren contemplar por sí mismos la particularidad del lugar.

En distintas tonalidades pastel, pero con fachada similar, los inmuebles lucen como cualquier otro en Latinoamérica. La diferencia es que están ofertadas como lo que son: casas de espacio reducidos para los interesados. Las reproducciones para ser testigo virtual de este tipo de vivienda, ya sobrepasan los 23 millones.

Fuera de estas se puede ver que cuentan con cochera para un vehículo, un jardín o patio trasero y lateral para el esparcimiento de la familia. Nada que no se haya visto en países como Chile o México.

Los autos fuera de los inmuebles no pueden faltar. Es bien sabido que al llegar a suelo estadounidense, quien puede comprar un auto lo hace por necesidad y no por lujo. Muchas veces esta compra llega antes que pensar en adquirir una vivienda. Pero, tal parece que con este tipo de casas, se extienden las posibilidades para algunos residentes.

Las minicasitas por dentro y por fuera

Si su exterior llama la atención al inicio del registro, la invitación a explorar por dentro las minicasitas virales, se pone mejor.

Las imágenes que acompañan a la narración, corroboran que esta casa posee dos baños, una pequeña sala, una cocina con varios gabinetes, una pieza y un baño en la primera planta.

En lo que respecta al living, este es diminuto, por lo que solamente cabría un pequeño futón o un sillón de dos piezas. Posiblemente dos poltronas chicas y una mesa de centro, dependiendo de la preferencia de los habitantes.

La cocina sorprende un poco más, ya que el espacio es utilizado de forma estratégica, dada la cantidad de almacenamiento. No obstante, vale aclarar que las personas que las habiten deben comenzar prácticamente desde cero y prescindir de los objetos que no ocupen, porque no hay espacio para lo que no se usa.

Lo anterior, se corrobora con el diminuto espacio del armario en la pequeña pieza de la planta inferior. Una cama pequeña es la única posibilidad de dormir en esta, si se trata de una pequeña familia. Si alguien vive solo, es un espacio ideal para una oficina.

Al subir las escaleras alfombradas, la situación mejora en cuanto la pieza que se encuentra en ésta, ya que es un poco más grande, proporcional al espacio inferior, ya que cuenta con una zona donde poner una cama, más o menos de plaza y media, además de un mueble con gavetas.

También cuenta con el segundo baño, lo que hace confortable el lugar que, en metros cuadrados (entre 32 y 60), supondría un solo baño en muchos departamentos o viviendas que se ofertan en Chile.

El precio de las minicasitas virales en EEUU

La televisión por cable suele mostrar una serie de programas en territorio estadounidense, donde corredores de bienes raíces muestran a potenciales compradores inmuebles que oscilan entre los 100 mil, hasta los dos millones de dólares. Todo depende del Estado, la antigüedad de la casa o departamento y del barrio.

La estrategia del consorcio BR TEXAS REALTY GROUP, en San Antonio, es vía redes sociales, entre otros medios.

La empresa ofrece las minicasitas virales, a precios que van desde los 135 mil dólares, o poco más de 117 millones de pesos chilenos. También hay opciones de arriendo, en 1.300 dólares (1 millón 134 mil pesos chilenos).

Considerando el precio en Chile, por ejemplo, podría ser elevado para el espacio reducido. Sin embargo, en Estados Unidos, se ha vuelto una opción viable para los latinos, otras minorías o estadounidenses más jóvenes que viven solos o en pareja.

Si se compara con otros espacios similares, e incluso más pequeños, existe el caso de un departamento mostrado por la cuenta de TikTok de Omer Labock, el año pasado, donde mostraba el diminuto departamento de arriendo por dos mil dólares mensuales, el equivalente a 1 millón 745 pesos chilenos mensuales.

Por lo anterior, es que las minicasitas virales están volviéndose una opción en Texas o Atlanta, entre otras grandes urbes, a fin de aliviar la crisis de vivienda en la gran nación del norte.