El viral video de padre irrumpiendo en boda de yerno: se casaba con otra días antes que con su hija

Un padre llegó apurado, tratando de impedir la infelicidad de su hija: el sujeto que le había prometido celebrar su boda esa misma semana, se estaba casando con otra.

El vestido de la prometida estaba en su lugar para el esperado enlace. Pero, según los detalles del impensable suceso, de listo se habría pasado el novio -con doble vida- quien fue increpado frente a los presentes quienes, al igual que él, quedaron descolocados.

El hombre se presentó a nombre de su hija, a pedir explicaciones en plena boda. Algunos presentes sacaron su celular y echaron a grabar el registro que se hizo público desde Centroamérica y ha sido viralizado, al punto de asegurar que cualquier teleserie se queda corta ante esta escena de la vida real.

Un padre grabado increpando a yerno que se casaba con otra

Choluteca, al sur de Honduras, es conocida por ser un importante punto de tránsito de la Carretera Panamericana, que conecta con varios países, incluido Chile.

Sin embargo y en los últimos días, esta zona tuvo distinta relevancia debido a la difusión de un polémico video que tiene que ver con varios caminos cruzados, pero en el plano sentimental.

Todo iba en perfecta armonía en la boda de una pareja que celebraba su matrimonio, al aire libre, en la zona conocida como Santa Ana de Yusguare. No obstante, una iracunda reacción estaba por acabar con la ceremonia.

Un padre irrumpió en momentos de ser oficiado el enlace, increpando al novio, nada menos que el prometido de su hija, porque se casaba con otra. Cabe destacar que los detalles de este desencuentro fueron revelados en TikTok y en periódicos como el hondureño El Heraldo.

Algunos de los presentes no dudaron en sacar sus celulares, para no perder detalles de esta parte de la unión, que en poco tiempo se hizo de dominio público nacional e internacional, en medio de lo que fueron consideradas como fuertes amenazas contra el novio.

“Ya me case. Yo ya hablé con su hija”

En el video, se puede ver a un padre descontrolado, gritando al sujeto que le había prometido boda a su hija el 27 de enero y, sin embargo, se casaba con otra sólo días antes de cumplir esa promesa. De hecho, circularon por la web las invitaciones programadas para esa fecha.

“¡Ya va a venir mi hija, hij’ueputa. Está trabajando. Mi hija es ingeniera, no es cualquier mierda. El vestido de novia, culero basura!”, le gritaba con improperios, ya que la joven incluso tenía listo lo que luciría en la boda.

Los presentes le pedían que se callara, pero el hombre seguía descontrolado y gritando a los cuatro vientos que el novio se había burlado de ella y de la joven con la que se casaba, asegurando que era mentiroso y vividor.

“La muchacha es una víctima; ella no tiene la culpa”, decía el enfurecido padre. Una de las presentes pedía que “Llamen a la policía. Tenemos las amenazas grabadas”.

El novio decidió intervenir, casi de forma inaudible, cuando el que se supone que era su suegro lo emplazó.

– ¡Ya va a venir mi hija!

– No, no.

– ¡Hablá, pues, hablá!.

– Yo ya me casé, señor. Yo ya hablé con su hija.

En efecto, el padre llegó tarde al enlace. Segundos antes, sin que alcanzara la famosa frase de los maestros de ceremonia que invitan a cualquier presente a que alguien “hable ahora o calle para siempre”, el prometido de su hija ya se había casado con otra.

Poco después, un video muestra a la mujer que se casaría con el sujeto llegando a la escena. Pero este se encerró en el vehículo y no pudo increparlo como lo hizo su padre en la ceremonia que será inolvidable para los protagonistas y sus invitados, además de los registros que quedaron en TikTok para la posteridad.

“Cometer errores es de humanos”: la reacción del hombre que se casaba con otra

Un padre irrumpió en la boda del prometido de su hija, que se casaba con otra, y las repercusiones del suceso han generando todo tipo de reacciones en la web.

Entre las respuestas se encuentran la del increpado yerno, quien se cansó de lo viral que se volvió su boda de la peor forma esperable.

En un nuevo informe del medio hondureño, citado al inicio de esta nota, detalló que René Pacheco se casaría en la misma semana con las dos mujeres.

De hecho, usó como referencia un hilo de Twitter que publicó el sujeto, luego del accidentado y consumado enlace matrimonial.

“Ya dejen el chambre (chisme), estamos en una sociedad que se llena de odio, morbosidad y se goza del mal ajeno. Cometer errores es de humanos”, sostiene. En la última parte del registro, tras criticar a quienes lo han condenado por su proceder, asegura: “Por naturaleza el ser humano siempre necesita un escarmiento para corregirse y acercarse más a Dios”, aceptando la responsabilidad de sus actos.

Ya dejen el chambre, estamos en una sociedad que se llena de Odio, Morbosidad y se goza del mal ajeno. Cometer errores es de Humanos

Reconocerlos, mejorar y actuar es de Valientes, pedir Perdón a Dios y a las personas involucradas es lo más sensato que podemos hacer. — Rene pacheco (@frank_rene) January 30, 2023

Las reacciones por hondureño que iba a casarse con dos mujeres (en una semana)

Luego del video viral de Choluteca, Honduras, en el que aparece un padre increpando a su yerno que se casaba con otra, la gente tomó partido de la situación haciendo sus evaluaciones del proceder de ambas partes involucradas. Sin embargo, la mayor parte de los descargos van contra el novio.

“Con premeditación y alevosía y solo fue un ‘error’. Habla de ‘personas vacías’, mi pregunta es: cómo puede estar la vida de alguien para llevar a cabo un acto como este. Y llena de amor no creo que esté”, le respondió al hilo de Twitter la usuaria hondureña en Twitter @KSarmiento95

Otros le hacían ver que la situación es como de novela o teleserie, asegurando que René Pacheco vio muchas de estas producciones, por lo que creyó que sería fácil prometerle boda a dos mujeres, saliendo bien librado de la situación.

Se desconoce si la nueva esposa de este joven decidió seguir con su recién contraído matrimonio, pero algunos hacían sus apuestas asegurando que si él estaba dando explicaciones, sería extraño que lo hiciese en su luna de miel.