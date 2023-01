Los Zulock, una pareja gay activista y con deseos de ser padres. Eso es lo que aparentaban. De acuerdo con la acusación en su contra, la realidad era muy distinta y criminal.

En Georgia, EEUU, la comunidad cercana a los acontecimientos no sale de su asombro, debido a los detalles revelados por las autoridades locales, haciendo constar el sufrimiento de dos niños que sólo buscaban un hogar seguro y unos padres amorosos.

Los acusados, tras ser descubiertos y hacer confesiones grotescas, enfrentan el peso de la ley en toda la extensión de la palabra.

Con la petición de cárcel por parte de la fiscalía de Townhall, sus años de vida no alcanzarían para pagar ante la justicia los vejámenes que se les imputan, tras la confesión de otros actores involucrados en el caso.

William Dale Zulock, de 33 años, y Zachary Jacoby Zulock, de 35, son pareja desde hace varios años en los participaron activamente en la comunidad LGTBQ, colaborando a favor de sus integrantes en Georgia.

Además, se mostraron listos ante sus allegados para dar el siguiente paso, tras su matrimonio: la adopción de dos niños, quienes se supone estarían a salvo en su hogar, tras un largo tiempo de espera por una familia.

La pareja gay hizo varios contactos para conformar el hogar que tanto decían querer, por lo que se acercaron a una congregación evangélica de la ciudad, para comenzar el proceso, con las investigaciones correspondientes, según el periódico New York Post, que reveló el caso.

Luego de completar el proceso, quedó autorizada la adopción de dos niños, hermanos, quienes en la actualidad tienen 9 y 11 años.

¿Qué podía resultar mal, si se trataba de un trabajador de oficinas de gobierno (William Zulock) y un banquero, ambos adinerados (Zachary Zulock)?

El tiempo, más una exhaustiva investigación, darían la respuesta.

Gay activists Zachary & William Zulock adopted two very young boys in 2018. They are married & describe each other as "partners in crime." Investigators in Georgia accuse the two men of sexually abusing their adopted children to make child porn. pic.twitter.com/xlUpcXOTzo

Antes de descubrirse los vejámenes que se le imputan a la pareja gay, las autoridades se dieron a la tarea de indagar su estilo de vida, el cual le hizo creer a su entorno que se trataba de dos personas emprendedoras que salieron adelante y estaban listas para darle una buena vida a sus hijos adoptivos.

El barrio en el que vivían, Oxford (suburbio de Atlanta), tiene casas que sobrepasan los 900 mil dólares en precios. Medios de comunicación en México, como El Imparcial, aseguran que los ingresos semanales de los acusados eran de casi 8 mil dólares (poco más de 6 millones 400 mil pesos chilenos).

Lo anterior fue revelado por las autoridades, pero resultó el menor de los detalles. Lo que descubrieron, con una alerta ciudadana, era el horroroso calvario para los niños de 9 y 11 años.

The married men's property, including the couple's house and cars, have been seized by the state.

Construction of the custom-built mansion from the ground up took only a few months. The couple's lavish lifestyle seemingly materialized after they got the boys. pic.twitter.com/PhNX0uveP5

— Mia Cathell (@MiaCathell) January 18, 2023