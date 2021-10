No cabe duda que el microondas se ha transformado en una herramienta fundamental en los hogares, luego de décadas de uso y comercialización. No obstante, y a pesar de todo este tiempo, todavía existen funciones que desconocemos o no sabemos usar.

La posición de la comida dentro del aparato, el grosor del producto y el tiempo que lo mantenemos según su estado, son algunas de las cosas que posiblemente no tienes en cuenta al momento de usar el microondas.

La Tiktoker @onlyjayus publicó un vídeo que se hizo viral en la red social con más de 6,9 millones de reproducciones, donde demuestra que llevamos toda la vida calentando mal en el microondas.

Solemos poner el recipiente en el centro del plato del microondas y, cuando lo sacamos, nos quemamos las manos pero al probar lo de dentro, está frío.

¿Cómo se hace para que todo coja la misma temperatura?

Debemos colocar el recipiente al borde del plato del microondas porque así, cuando gira, calienta por igual todas las superficies del líquido o comida que estás intentando calentar.

Cocinar y descongelar

En segundo lugar, descongelar con un programa erróneo. Debemos tener en cuenta que el microondas actúa friccionando las moléculas de agua. Si metemos a gran temperatura un producto congelado, vamos a acabar quemándolo, advierte el medio La Sexta de España.

Además recomienda no dejar el alimento durante cinco minutos descongelándose, sino un minuto y girarlo, otro minuto para volver a girarlo y así sucesivamente.

De la misma manera, no debemos cocinar productos muy gruesos. El medio español aconseja piezas de 200 a 250 gramos, por ejemplo una de pechuga de pollo, a ocho minutos.

En relación a ello, debemos tener cuidado con utilizar potencias muy elevadas y acompañar el alimento introducido de agua o aceite en un plástico microondable.

Por último, en las instrucciones sobre cómo usar un microondas se advierte evitar cocinar en nuestro microondas ciertos alimentos; como las piezas enteras, masas a base de harina, huevos con cáscara, castañas, legumbres secas, arroz o pasta seca.