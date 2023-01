El asesino Jeffrey Dahmer llega al teatro chileno con versión local de obra récord en Broadway

Un hecho particular del macabro caso del psicópata Jeffrey Dahmer, que en 2022 volvió a tener notoriedad mundial gracias a una serie de Netflix, es el eje de "Lluvia constante".

“A Steady Rain”, la obra teatral del afamado guionista Keith Huff (“House of Cards”, “Mad Men”), inspirada en el macabro caso del psicópata Jeffrey Dahmer (que a su vez fue base de la exitosa serie de Netflix “Dahmer”, en nada relacionada con este montaje), tendrá su propia versión en las tablas locales con las actuaciones de Willy Semler y César Sepúlveda.

La obra, traducida como “Lluvia constante” y ahora dirigida por Jesús Urqueta (“Arpeggione”, “El mar en la muralla”), se basa en un hecho específico del caso policial: cuando en 1991 Dahmer secuestró en Milwaukee al joven de origen vietnamita Konerak Sinthasomphone, quien a pesar de escapar del control de su captor murió asesinado luego que dos agentes de la policía creyeran la versión del psicópata, quien aseguró que Sinthasomphone era su pareja.

“La equivocación de ambos policías le costó la vida a Konerak, quien fue estrangulado esa misma noche”, se lee en el comunicado de “Lluvia constante”, cuya versión original fue descrita por su autor como un drama “sobre la lealtad, la corrupción y la ética”.

Tras debutar en Chicago en 2007 con producción del New York Stage and Film’s Powerhouse Theater, “A Steady Rain” se convirtió en un hito en su arribo a Broadway, donde se estrenó en 2010 en el Schoenfeld Theatre con Hugh Jackman y Daniel Craig en el reparto y John Crowley en la dirección (hasta ahora, ostenta el récord de espectadores semanales en Broadway para una obra teatral no musical).

En Chile, la producción estará a cargo de Teatro Zoco (Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea) con funciones los viernes y sábado (20:00 y 19:00 horas, respectivamente) desde hoy al 29 de enero. Las entradas están a la venta en Punto Ticket.

“Al centro de la historia están Denny (Semler) y Joey (Sepúlveda), amigos de la infancia convertidos en dos policías de Chicago de comienzos de la década de los 90. De niños soñaban con ser Starsky y Hutch, pero se encontraron en el lado equivocado de la ley y de sus propias vidas”, se lee en la descripción del montaje.

“Denny, el perro alfa, es un hombre de familia tempestuoso y con nociones distorsionadas del honor doméstico y profesional; Joey, en cambio, algunos años menor que él, es un soltero más inhibido y mojigato con problemas con el alcohol”, agrega el mismo texto.

“Desde la primera vez que leí el texto y que me enamoré de esta historia, la tomé como una tragedia contemporánea”, señaló el director Jesús Urqueta. “La teoría que estamos trabajando desde la dirección es que la problemática de la tragedia contemporánea es la del personaje contra el sistema”.

“Yo les decía a Willy y a César en los ensayos: aquí no hay policías buenos ni malos, son personas dentro de un contexto y de un sistema que se ha vuelto el mayor enemigo o antagonista de estos personajes, además del responsable de que actúen de la manera en que se comportan. Humanizamos el relato: contextualizamos su resistencia, sus conflictos, y no solo entre ellos ni consigo mismos, sino también contra este mismo sistema como uno de los grandes responsables de la tragedia que les toca vivir”, agregó.

César Sepúlveda: “Lluvia constante es el drama de dos amigos policías que se enfrentan a la disyuntiva de si seguir adelante con sus vidas tal cual la han hecho hasta ahora o bifurcar definitivamente sus caminos y tomar rumbos separados”.

Willy Semler, quien regreso a los escenarios tras anunciar su retiro en pandemia, comentó: “La obra trata en primer lugar sobre la amistad y las lealtades, y a la vez es también un policial, un thriller con una característica muy compleja: la historia se narra en pasado y simultáneamente está ocurriendo en el presente”, comentó el actor, quien vuelve a las tablas después de la puesta en escena de “Orquesta de Señoritas” (2021), hoy recordada como el último montaje en vida de Tomás Vidiella.

“Hay un momento en este montaje en que se centrifugan esas cuatro tendencias: narración y pasado, por un lado, y acción y presente, por el otro. Es como un experimento cuántico o de ciencia ficción que logra unir dos dimensiones de tiempo y dos dimensiones, una narrativa y otra más activa. Desde el punto de vista actoral, para mí interpretar a Denny ha representado un desafío enorme, quizás uno de los más grandes de mi carrera”, agregó.

Jesús Urqueta, director: “Pusimos en escena el texto completo, con las diversas capas de profundidad que propone y los distintos puntos de relación entre los personajes y con el espectador; y aunque ocurre 100% en esa realidad gringa dura, hay ciertas imágenes, silencios y sonoridades que de pronto conectan con el imaginario cultural latinoamericano y chileno”.

“Lo que hicimos con el equipo fue ir desglosando y contribuyendo a trabajar y a generar atmósferas que dieran capas de profundidad a la historia que se cuenta en la obra, y volverla un relato ágil, como un plano secuencia. Cuando la obra arranca, no se detiene más: es como una cascada. Mi identidad y autoridad como director fue priorizar los lugares emocionales y entender el silencio como una opción dentro de éstos y que esos silencios y pausas provoquen, al mismo tiempo, vacíos desde la emoción”, dijo.

“Lo que comienza como una historia policial en Lluvia constante, rápidamente se convierte en un atajo a mundos muy oscuros y perversos. Una obra como ésta puesta en el Chile actual, resulta compleja: hay racismo, hay abuso de poder, policial y un retrato machista de las figuras femeninas. Con Amalia Kassai, la asistente de dirección, hemos hecho un trabajo para contextualizar la época, el lugar y la cultura donde se desarrolla esta historia, y de cómo todo ese mundo, ese orden y ese sistema se convierte en el gatillo de la tragedia que enfrentan estos dos policías”.