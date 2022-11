El autor del tiroteo registrado en un supermercado Walmart de Virginia, en Estados Unidos, tenía en su celular una lista con nombres de sus posibles víctimas.

La policía de Chesapeake confirmó que el crimen del pasado martes dejó siete muertos, siendo la víctima más joven un menor de 16 años identificado como Fernando Chavez-Barron. En el hecho, también murió el atacante.

Tras la vigilia realizada este jueves en la ciudad, las autoridades dieron a conocer una nota en el celular del agresor, cuyo texto llevaba como título “Nota de muerte”, según consignó CNN.

Según cuenta en su escrito, el sujeto efectivamente trabajó en la tienda, como se mencionó en las primeras versiones entregadas a la prensa. Junto con pedir perdón a Dios por lo que estaba por hacer, el autor del tiroteo reveló cómo creía que sus compañeros se burlaban de él y que incluso le decían -acusó- que se parecía a Jeffrey Dahmer. “Nunca mataría a alguien que entrase a mi casa”, señaló respecto a eso.

Pese a que la nota efectivamente cuenta con nombres de las posibles víctimas del hombre, ninguna de estas corresponde a los fallecidos del tiroteo. Por este motivo, la policía ocultó sus nombres.

As the investigation has progressed, detectives conducted a forensic analysis of the suspect's phone, which was located at the scene. This note was located in the device. (1/3) pic.twitter.com/uCAvAZgYWP

— City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 25, 2022