¡Cuidado! Las descripciones de este artículo pueden herir la sensibilidad de algunas personas.

En julio de 1991, dos policías se encontraban en su patrulla en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos) cuando Tracy Edwards se les acercó agitado y con un par de esposas colgando de una de sus muñecas. Lo que podía verse inicialmente como una huida fallida de la policía, acabó marcando la historia de asesinatos en serie al encontrarse con el único sobreviviente de Jeffrey Dahmer.

Edwards le contó a los oficiales que había huido de un departamento esa misma noche luego de que un hombre hubiera intentado asesinarlo. Así, la policía llegó hasta aquel inmueble, descubriendo fotografías de hombres mutilados, partes del cuerpo y cabezas humanas conservadas.

Con aquel crudo momento inicia la serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story de Netflix, relatando cómo la víctima se transformó en un héroe por ayudar a la policía a capturar al caníbal de Milwaukee. Sin embargo, quien fue abogado de Edwards relata que más allá de las celebraciones, este vive bajo el trauma de su experiencia con Dahmer hasta el día de hoy.

“Dahmer destruyó su vida”

En conversación con Fox News, Paul Ksicinski, quien fue abogado de Edwards, asegura que “en pocas palabras, el incidente con Dahmer convirtió a Tracy en ‘Humpty Dumpty’: nunca pudo volver a juntar las piezas en su vida”.

“A veces, puede parecer y escucharse como alguien normal, a falta de un mejor término. Pero no lo es. Él nunca pudo rehacer su vida después de eso. Nunca puso recuperarse. Abusaba de las drogas y bebía alcohol en exceso. No tenía a casa. Simplemente, andaba a la deriva de un lugar a otro. Dahmer destruyó su vida”, relató el abogado.

Asimismo, Ksincinski aseguró que “no sé cómo o qué podría haber hecho para volver a poner las cosas en orden”.

Tras su cruce con quien fue condenado por el asesinato de 15 personas en Wisconsin, Edwards comenzó a tener un historial policial que incluía robo, daños a la propiedad, posesión de drogas y más. Asimismo, el medio confirma que se encuentra en situación de calle desde 2002.

En 2011, Edwards fue arrestado luego de que lo acusaran de arrojar a un hombre desde un puente, muriendo en la caída. Ahí conoció a Ksicinski, quien sigue defendiendo su inocencia. Entonces, a palabras del abogado, el sobreviviente de Jeffrey Dahmer seguía atormentado por lo que vivió.

El eterno trauma del sobreviviente de Jeffrey Dahmer

“Él llamó a Dahmer ‘el demonio"”, contó el profesional. “Eventualmente, me di cuenta de que él nunca recibió tratamiento psicológico o psiquiátrico por lo que le ocurrió, sino que se automedicó con alcohol y drogas en las calles”, reveló.

Uno de los motivos que especula Ksicinski sobre el motivo de que siquiera haya buscado ayuda se centra en el propio trauma: el tratamiento podría causar que él recuerde lo que pasó.

De todas formas, asegura que en más de una ocasión conversaron al respecto. “Él me contó que olió la muerte cuando entró al departamento de Dahmer y cómo Dahmer puso su cabeza en su pecho para escuchar sus latidos”, recordó.

Asimismo, menciona que en algún momento, Dahmer le dijo a Edwards “Tendré que comerme tu corazón”. “En un comienzo pensé ‘estás exagerando para verte bien’ pero podías ver cuánto lo afectaban sus recuerdos”, contó.

“Tracy no pidió ser una víctima de Dahmer”, mencionó Ksicinski. “Él está tan reacio a recordar que ni siquiera habla al respecto. Hubo un juicio con familiares de las víctimas y él nunca formó parte de eso. Creo que no lo hizo porque no quiere recordar qué pasó”, reflexionó.

Ksicinski cierra la entrevista destacando la importancia de reconocer el estrés post-traumático. “Las personas sufren eventos increíblemente traumaticos y todos lo lidian de formas diferentes. No sabes por qué cosa han pasado las personas, pero podría ayudar saber eso antes de juzgar”, añade.

De acuerdo a El Clarín, Tracy Edwards fue sentenciado a un año y medio de prisión y a dos años más de supervisión judicial por el caso que lo acercó a Ksicinski. Desde entonces, su paradero es desconocido.