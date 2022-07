Teatro ICTUS da la bienvenida al mes más frío del año con Confesiones a mi padre, el show musical de José Martínez en el que desnuda sus vivencias más íntimas, revisitando su historia desde la infancia hasta el presente, con divertidas anécdotas que revelan profundas reflexiones de su vida.

A partir de la interacción musical y otros elementos en escena, el montaje invita a reír y reflexionar acerca de la propia vida.

“Muchos se sentirán identificados con mi historia, algunos tendrán historias parecidas, otros quizás no tanto. Siempre hay algo en común en todas las vidas. Con bastante humor vamos repasando mi historia y, finalmente, la relación con mi padre que tuvo una enfermedad terminal, y a quien terminé cuidando. Es una historia para emocionarse y reír. De la risa al llanto hay sólo un paso y se llama Confesiones a mi padre”, comenta José Martínez, actor y director.

El montaje, que tuvo su estreno este verano en la Corporación Cultural de Las Condes, tendrá funciones desde el 28 de julio hasta el 13 de agosto, todos los jueves, viernes y sábados a las 20 horas en la Sala La Comedia de Teatro ICTUS, con excepción del excepto el jueves 11 de agosto.

Ficha artística “Confesiones a mi padre” -Dirección: José Martínez

-Guion: Catalina Martínez y José Martínez

-Elenco: José Martínez y Martín Benavides

-Producción: Catalina Martínez

-Música: Martín Benavides y José Martínez

-Técnica: Patricio Rojas. Coordenadas Funciones: todos los jueves, viernes y sábados a las 20 horas. Venta de entradas a través de Ticketplus y en la Boletería de Teatro ICTUS (Merced 349, Barrio Lastarria, Santiago) Valores: Jueves y viernes: $8.000 general y $5.000 estudiantes (más cargo por servicio) Sábados: $10.000 general (más cargo por servicio)

“Muchacho de Luna”

Por otra parte, y en el contexto del Ciclo Monólogos, Teatro ICTUS presenta Muchacho de Luna, la obra éxito de taquilla del argentino Paulo Brunetti; una evocación al mundo del gran poeta español Federico García Lorca.

Se trata de una selección de textos de su obra dramática, sus cartas y su música. Un recorrido emocional que profundiza tanto en sus logros artísticos como en sus frustraciones personales.

El montaje no se plantea como una biografía, pero sí como una palpitación de un alma sensible, expuesta a un mundo que no le da cabida y lo arrastra hacia su muerte.

En ese sentido, Brunetti, por momentos, es Lorca en poesía y en obras y, en otras, un hermano. Finalmente, es sobre un hombre cuyos pensamientos y emociones se parecerán a los nuestros.

Muchacho de Luna tendrá funciones los domingos 7, 14, 21 y 28 de agosto a las 18:30 horas en la Sala La Comedia de Teatro ICTUS.