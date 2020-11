“¿Qué me pasa?”, se pregunta Ivanov una, dos, tres veces. Él mismo ya no se entiende. Pero ya nada le importa. Atrapado entre la desesperanza y el vacío existencial, “Ivanov” es un ‘paisaje humano’ creado por Antón Chéjov que, en versión de Leyla Selman y dirección de Rodrigo Pérez, cobra especial vigencia en esta época compleja de cada vez menos certezas.

Esta es la primera vez que la compañía Teatro La Provincia, con más de 20 años de trayectoria (“La viuda de Apablaza”, “Las brutas”, “Diatriba el desaparecido”, “La ciudad de la fruta”), monta una obra del autor ruso. Una deuda pendiente y un desafío que pretende abordar la dimensión psicológica y humana que Chéjov, un maestro del relato, supo retratar.

Con doce actores en escena, Ivanov -un hombre de 40 años, desencantado de su vida, lleno de dudas y deudas- es interpretado por Cristián Carvajal. La propuesta, por su parte, se sitúa en la época contemporánea, en el tedio de ‘la provincia’ y el deambular coreográfico de sus personajes exacerbados, siempre bajo la dirección de Rodrigo Pérez.

“Construimos un paisaje humano para poner perfiles en escena, donde exacerbamos sutilmente el perfil de los personajes, dibujando su contorno de manera muy definida, contrastando así con el de Ivanov. Todos marcan la diferencia y distancia con el universo del protagonista, quien no es capaz de entender que está deprimido y por ello vive inmerso en la desesperación, la rabia, la melancolía”, comenta el director, quien busca resaltar la invisibilidad que continúa teniendo la depresión.

Se trata de una de las primeras obras del dramaturgo ruso, escrita en 1887 cuando tenía solo 27 años. En un comienzo fue estrenada como comedia y al año siguiente se reestrenó como drama en cuatro actos. En 2020, antes de la pandemia, alcanzó a ser montada en tres importantes teatros de Alemania.

Si bien el estreno nacional tenía fecha para mayo pasado, la emergencia sanitaria obligó a postergar los planes. “No anulamos el proceso que nos tocó, sino que dejamos que siguiera su curso y supimos aprovecharlo: para mí el mejor resultado es el que se hace cargo del proceso que ha vivido”, agrega Pérez.

Luego de ocho meses sin público presencial -solo en modo virtual-, y tras el avance de la comuna de Providencia a “Fase 4”, el Teatro La Memoria volverá a abrir sus puertas.

“Estamos muy felices de volver a estar junto al público de manera presencial. Durante estos meses hemos trabajado duramente para sostener vivo y vigente nuestro espacio. Volvemos con todas las medidas sanitarias, cuidados y protocolos que garanticen la seguridad de nuestros espectadores, actores y actrices. Volvemos con esta obra maravillosa de Teatro la Provincia, compañía que ha demostrado toda su tenacidad y talento en esta puesta en escena”, dice Alfredo Castro, director artístico del inmueble.

“Ivanov” debutará este 28 de noviembre y tendrá solo 4 funciones presenciales, con aforo limitado de 30 entradas por cada una.

Reseña “Ivanov”

“¿Qué me pasa?”, pregunta Ivanov a su vecino Pavel Lebedev. Ivanov ya no se entiende. Ahora no le importa nada, toda la vida no le importa. Las altas deudas que pesan sobre sus bienes ya no lo sacuden. Una vez amó a su esposa Anna, que fue desheredada de su familia judía por este amor. Ya no la ama, no puede amarla, aunque sabe que ella pronto morirá de tuberculosis. Agobiado por la situación en su propia casa, se siente empujado a la propiedad del vecino; los Lebedev. Entre su hija Sasha y él hay un amor, pero una vez que Ivanov está con ella, quiere estar solo. A Ivanov lo atormenta una energía sin objetivo, un vacío mental.

Ficha artística Compañía Teatro La Provincia | Autor Antón Chéjov | Versión dramatúrgica Leyla Selman | Director Rodrigo Pérez | Elenco Cristián Carvajal, Catalina Saavedra, Marcela Millie, April Gregory, Jaime Leiva, Verónica Medel, Carolina Jullian, Marco Rebolledo, Eduardo Herrera, Macarena Lagos, Johnatan Inostroza, Guillermo Ugalde | Diseño integral Catalina Devia| Composición musical Juan Pablo Villanueva | Producción Guillermo Ugalde | Comunicaciones Fogata Cultura.