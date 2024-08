Aerosmith anuncia su retiro definitivo de los escenarios y la cancelación de su gira "Peace out Tour" debido a los problemas vocales de su líder Steven Tyler. En un comunicado, la legendaria banda de rock estadounidense expresa su tristeza por esta decisión necesaria tras los esfuerzos de Tyler por recuperarse de una lesión vocal.

Aerosmith, la legendaria banda de rock estadounidense, anunció la cancelación definitiva de su gira “Peace out Tour” tras hacer público su retiro de los escenarios. La principal razón, se explica en los problemas vocales de su vocalista y líder, Steven Tyler.

“Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de esta gira”, agregan en su mensaje colgado este fin de semana.

“Siempre hemos querido hacerte alucinar cuando actuamos. Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses incansablemente trabajando para llevar su voz donde estaba antes de su lesión”, explican en la nota.

Aerosmith sobre enfermedad de Steven Tyler: “Lo hemos visto luchando a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado”

“Lo hemos visto luchando a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro, que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible”, precisan y agregan que han llegado a la determinación de retirarse tras cinco décadas.

En el extenso comunicado de los autores de “I Don’t Want to Miss a Thing”, el grupo detalla que nacieron en 1970 “cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith” y se han sentido “historia del ‘rock and roll"”.

También muestran su agradecimiento a “nuestro equipo experto, nuestro increíble equipo y las miles de personas talentosas que han hecho posible nuestras carreras históricas”, además de a los fans que les han seguido a los que denominan “Blue Army”.