Aerosmith, la icónica banda de rock de los años 70, anunció su retiro de los escenarios en un extenso y emotivo comunicado a través de sus redes sociales oficiales.

El grupo musical venía arrastrando ciertos problemas desde que su vocalista, Steven Tyler, sufriera una lesión en su laringe poco después de iniciada su gira de despedida “Peace Out”.

Fue en septiembre del año pasado que el líder comunicó, específicamente, haber sufrido daños en sus cuerdas vocales durante un show de la gira, lo que le provocó una hemorragia posterior.

“Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar su voz después de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado”, señalaron al respecto en su mensaje.

“Lamentablemente, está claro que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos: retirarnos del escenario de las giras“, revelaron finalmente.

La banda aprovechó de agradecer a “todos los que estaban emocionados por salir de gira con nosotros una última vez. Agradecidos con nuestro experto equipo, nuestro increíble equipo de trabajo y los miles de talentosos que han hecho posibles nuestras históricas giras”.

“Pongan nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Dream On. Han hecho nuestros sueños realidad”, agregaron.

El grupo conformado también por Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería) entregó otras emotivas palabras para sus fanáticos: “Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se haya convertido en parte de la suya”.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt

— Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024