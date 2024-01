Justin Timberlake presentó en sociedad un adelanto de su nuevo álbum “Everything I Thought It Was”, su primer trabajo solista tras 6 años de silencio.

Mediante redes sociales, el cantante publicó un atisbo de “Selfish”, canción que se perfila como el sencillo inaugural del disco. Hasta el momento, sin embargo, no hay fecha para su arribo a plataformas digitales.

Timberlake ofreció el viernes recién pasado un concierto gratuito en Memphis, donde en el Orpheum Theatre cantó en vivo su nuevo single. “Si me pongo celoso, no puedo evitarlo / Quiero cada parte de ti, supongo que soy egoísta”, entona el ex N’ Sync en la pieza.

La publicación en redes se concretó en horas posteriores al show en su ciudad natal. Allí, se pudo conocer una suerte de prólogo del videoclip de “Selfish”, donde se escucha una narración del actor Benicio del Toro.

El último álbum solista de Timberlake data de 2018, cuando publicó “Man Of The Woods”. Semanas atrás, el músico se reunió con sus excompañeros en N’ Sync para el lanzamiento de “Better Place”, su primera canción en más de 20 años. “Una carta de amor a nuestros fans”, resumió Justin.

El artita ya fue confirmado para la temporada en curso del programa de TV estadounidense “Saturday Night Live”, donde será el espectáculo musical del próximo 27 de enero. En la jornada, la anfitriona será Dakota Johnson.