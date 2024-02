En la vanguardia del trap chileno, un nombre resuena con fuerza: Young Cister, su participación en Viña 2024 no sólo marca un hito en su carrera, sino que también testimonia el ascenso de la música urbana en Chile.

Desde los inicios en la comuna de Conchalí, Santiago hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del género, la trayectoria de Esteban Cisterna, mejor conocido como Young Cister, es una narrativa de superación, talento y controversia.

Nacido el 31 de agosto de 1996 en Conchalí, Young Cister vivió su juventud en La Palmilla, una zona que, aunque desafiante, se convertiría en el lienzo de su inspiración musical.

Sus letras, cargadas de anhelos y vivencias, hablan de la lucha por un futuro mejor, reflejando el deseo de “salir del barrio” y alcanzar sus sueños sobre los escenarios, consigna Vice.

Young Cister: el camino a consolidarse en Viña 2024

Antes de sumergirse en el mundo del trap, Cisterna experimentó con la cumbia villera, un género que marcó sus primeros pasos en la música.

También lo intentó con el reggeaton, indicando en entrevista con CNN “Siempre intenté hacer reggaetón, pero no se me daba, el 2016 yo hacía trap, en 2015 intentaba imitarlo, no salía igual, pero me gustaba mucho”.

Sin embargo, es el trap el que capturó su esencia, llevándolo a producir éxitos como “Siempre triste” de Gianluca y “Pablo” de Pablo Chill-E, y a colaborar con figuras como DrefQuila y Polimá Westcoast.

Su música, que oscila entre lo oscuro y callejero a lo veraniego y romántico, ha consolidado su posición como un artista versátil y genuino.

Aunque es en 2021 cuando su single “Casi amor de Verano” capturó la atención masiva, consolidando aún más su lugar en la escena musical.

Siguiendo este éxito, en 2022 Young Cister sorprendió a sus seguidores con “La Terapia”, un tema que resonó entre su audiencia y que posteriormente fue remezclado junto a las estrellas internacionales Nicki Nicole y Álvaro Díaz, ampliando su impacto a nivel global.

Al fin logra llegar a Viña 2024

El año 2023 se convirtió en un periodo de consolidación para Young Cister, comenzando con su presentación en el Festival del Huaso de Olmué.

Su actuación en El Patagual fue recibida con entusiasmo, donde repasó sus grandes éxitos ante un público que no dudó en ovacionarlo.

La energía y el carisma de cantante se trasladaron a Lollapalooza Chile, donde se destacó como uno de los artistas más esperados y luego, llegó al impresionante logro de llenar completamente dos Movistar Arena, consignó 13.cl.

Ahora, el desafío y la oportunidad se amplían con su primera presentación en la Quinta Vergara para el Festival de Viña del Mar 2024, donde cerrará la noche chilena del jueves 29 de febrero, sucediendo a Los Bunkers.

Este momento no solo es un testamento a su creciente legado en la música urbana, sino también una oportunidad para grabar su nombre en la historia del festival más prestigioso del país.