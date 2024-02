La cantante de Argentina, Lali Espósito publicó una extensa reflexión tras los duros comentarios que hizo el presidente Javier Milei por su carrera musical, donde la criticó por recibir dinero por recitales municipales y la llamó “parásito”, señalando que no era una artista.

“Si vos, un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, dijo el mandatario.

Esta no es primera vez que la cantante y el presidente entran en conflicto, anteriormente Milei también había apuntado a las sumas que un gobernador argentino pagó a Espósito por un show municipal, argumentando que los recitales no deberían ser financiados por el Estado.

"Ella empezó":

Lali Espósito pidió respeto al presidente Milei

Ahora, Lali apuntó a su esfuerzo como artista y pidió respeto por parte del presidente. “Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres señor presidente!! No sabe qué emoción tan grande”, partió diciendo.

“Además de desarrollarme como artista, pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa. No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre“, planteó.

De hecho, Javier Milei ha despertado un nuevo debate sobre la cultura y las artes puestos que no las incluye en sus planes de gobierno y también ha criticado a otros artistas que ganan dinero en esta área. Ante ello, Lali llamó a “no demonizar” las artes.

“La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción. Respeto, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino. Siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, sentenció.

“Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar. Democráticamente, acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto“, añadió más adelante.

Por último, le pidió respeto y lo invitó a uno de sus conciertos. “No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo. (…) Lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, cerró.