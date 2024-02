Este domingo se llevó a cabo el Super Bowl, el evento deportivo que pone fin a la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, que también es conocido por el show musical de medio tiempo, donde este año se presentó el cantante Usher.

El artista, conocido por singles como Yeah!, Hey Daddy o Somebody To Love ft. Justin Bieber, subió al escenario para entretener al público del partido después de la primera mitad del juego.

La presentación fue dedicada a su madre e incluyó sus más grandes éxitos como Caught up, U Don’t Have To Call y Superstar, acompañadas de sus conocidas coreografías.

Además, Usher incluyó a otros artistas de talla mundial en el medio tiempo, como Alicia Keys, H.E.R, Ludacris y Lil Jon, con quienes ha hecho algunas colaboraciones a lo largo de su carrera musical.

Usher y sus 30 años de carrera en el Super Bowl

El músico comentó tiempo atrás que se ha presentado 100 veces en Las Vegas y que el Super Bowl sería la número 101, donde resumió sus ya décadas de carrera. “Definitivamente, ha sido un desafío exprimir 30 años en 13 minutos”, comentó en una entrevista con Los Ángeles Time.

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración. Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría pasar este momento conmigo”, había adelantado.

Usher no reveló quienes lo acompañarían en el Super Bowl, pero todas las especulaciones apuntaban al canadiense Justin Bieber, puesto que comparten algunas colaboraciones y él fue una importante figura cuando el intérprete de Baby saltó a la fama, pero finalmente no se presentó.