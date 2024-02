Este 11 de febrero a las 20 horas se lanzará en el escenario principal de Teatro del Lago, Espacio Tronador, el nuevo disco de jazz de la destacada trompetista catalana Andrea Motis: Febrero.

El concierto contará con la participación de la Camerata Papageno y los destacados músicos Christoph Mallinger violinista y solista principal, Carlos Cortés en batería, Milton Russel en contrabajo y vientos y el pianista argentino Andrés Beeuwsaert; todos ellos bajo la dirección del guitarrista-chileno argentino Federico Dannemann. Los músicos interpretarán el trabajo discográfico grabado en febrero del año pasado en los Estudios del Sur, María Pinto, Chile.

Lanzamiento de Febrero

Para Andrea Motis, febrero es un mes vinculado a su relación personal con Chile, país que visita desde hace años con su familia. “Allí febrero representa –cuenta la artista– un símbolo de alegría, carnaval, amistad, flores, sol, luz, calor, porque en Chile, claro, es verano, lo contrario de Europa”. Febrero nace también del vínculo de la trompetista y cantante barcelonesa y de su pareja, el violinista austriaco Christoph Mallinger, con la Fundación Cultural Papageno, lugar donde viajan todos los verano a realizar un Campamento Musical.

Camerata Papageno

Felipe Muñoz, concertino de la Camerata Papageno, compuesta por músicos jóvenes del sur de Chile, cuenta sobre esta experiencia que “este concierto y grabar el disco Febrero, para nosotros como Camerata Papageno ha sido realmente una experiencia transformadora, con músicos de tan alto calibre musical y humano (…) Nos han iluminado nuestra razón de hacer música, conectando con lo íntimo de nosotros mismos y el público. Ha fortalecido nuestra confianza en nosotros mismos y con nuestras raíces, valorando nuestro origen, el folclore nacional y una manera de interpretar más libre. Este 11 de febrero significa la posibilidad de mostrar lo que a nosotros nos provoca la música”.

Por ello Febrero, es homenaje íntimo a un país y a una época: el verano en América del Sur y el mes en que grabó el disco junto con la Camerata Papageno dirigida por Federico Dannemann, músico que la artista española considera “una referencia” y que fue quien tuvo la idea original para llevarlo a cabo: “La intención de Federico era profundizar en el repertorio de la música latinoamericana desde una perspectiva distinta, gracias a sus sofisticadísimos arreglos, a medio camino entre el jazz y la música popular, con ingredientes como Christoph Mallinger como solista y mi propia voz”.

Repertorio

En el repertorio cuenta con clásicos latinoamericanos como Perfidia, Noche de Ronda, Garota de Ipanema, versiones de Inti-Illimani y dos estándares de jazz que cobran nueva vida en los arreglos de Dannemann cantados por Motis: The Man I Love y Someone To Watch Over Me.

“Febrero ha sido una de las vivencias musicales más bonitas de mi vida. Federico dijo, y yo estoy muy de acuerdo, que éramos más de 20 personas que parecía que estuviéramos enamoradas al mismo tiempo, muchas almas sincronizadas yendo en la misma dirección, todos poniendo la misma pasión y amor en una idea común”, señala Motis.