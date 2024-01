Los fans de Britney Spears se tomaron las redes, especialmente las plataformas musicales, para opacar el regreso de Justin Timberlake a la música, en busca de defender a la cantante luego de las declaraciones que emitió en su libro autobiográfico The Woman In Me.

Recordemos que Spears y Timberlake tuvieron una relación en el pasado, cuando el ex NSYNC recién iniciaba su carrera como solista. Sin embargo, su tormentosa relación dejó mal parado al artista y ahora tiene un fandom completo que lo odia.

Pero ¿qué hicieron los fans de Britney? Resulta que el jueves, Justin Timberlake anunció su regreso a la música con un single llamado Selfish, que comenzó a acumular bastantes escuchas y visualizaciones en las plataformas musicales.

El primer single de su nuevo álbum estaba siendo exitoso hasta que salió a la luz que la reciente pieza musical del cantante se llamaba igual que una canción de Britney Spears lanzada en 2011.

Fue entonces que los fans de la artista decidieron revivir la canción y comenzaron a escucharla y a comprarla en iTunes para que alcanzaran los primeros puestos de las listas de éxitos, desplazando el regreso de Timberlake.

HASTA EL MOMENTO SELFISH ES #1 EN NUEVE PAISES.

EL tema es un bonus track del álbum Femme Fatale lanzado en 2011. Ayer Justin Timberlake lanzo un single con el mismo nombre. En repuesta a ello ,el B Army organizo un streaming y buying party para contrarrestar el estreno de JT. pic.twitter.com/DeTXt5ATlA — StrongerBritney (@StrongerBritne1) January 26, 2024

Si bien, Britney hace tiempo dejó en claro que las cosas con su ex quedaron resueltas y que en realidad ya lo había perdonado, sus fans no olvidaron el pasado y unieron fuerzas para opacar el retorno de su ex.

Ahora, ambas canciones se pelean el primer lugar del Top 10 de iTunes, aunque Britney mantiene el puesto número 1 y además lo consiguió en otros 9 países.

Britney Spears consiguendo el numero 1 con una canción de 2011 sin hacer promo y desbancando al nuevo single de Justin Timberlake pic.twitter.com/QgeIOGyN1H — La Bruja Medusa ❤️‍🔥🐍🇵🇸 (@labruja_medusa) January 26, 2024

justin timberlake investigando toda la discografía de britney para asegurarse de no volver a lanzar una canción con el mismo nombre

pic.twitter.com/12wdUD8LZL — alejo 💋 (@alejandropgrc) January 26, 2024

Los fans de Britney haciendo tendencia #Selfish como si fuera un single nuevo. Ya que Justin Timberlake sacó canción con el mismo nombre🤭 pic.twitter.com/p9huq5eRK1 — tenis360 (@tenis_360) January 26, 2024

🚨 Selfish by Britney Spears is currently the #1 song on US iTunes surpassing former NSYNC member, irrevelvant misogynist and ex boyfriend Justin Timberlake’s song of the same name😭 ‘FO’ SHIZ HOMIE!’ @jtimberlake pic.twitter.com/eg9hVEBK3H — KingSpears (@godkneebitch) January 26, 2024

Justin Timberlake lanzando un sencillo titulado 'Selfish' y el público comprando el tema del mismo nombre pero lanzado por Britney Spears hace 13 años como bonus track de 'Femme Fatale', comprobando que el público tiene la última palabra. pic.twitter.com/H66cn4OPMY — Hector Palmar (@heyhec) January 26, 2024