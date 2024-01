Ya está en plataformas digitales “Vida”, el primer álbum de Ana Tijoux tras 10 años de silencio discográfico.

“Un gran amigo mío que trabaja haciendo reír a la gente en los campos de refugiados de todo el mundo, compartió una vez un pensamiento que resonó en mí durante mucho tiempo. Dijo que la mejor venganza contra la muerte es la vida misma”, explicó sobre el origen del disco.

Se trata de un álbum de 15 temas que contó con invitados como la cantante puertorriqueña iLe, Pablo Chill-E, y Talib Kweli y Plug 1 de De La Soul.

La inevitabilidad de la muerte había estado en la mente de Tijoux antes de comenzar a trabajar en “Vida”, tal como explicó en un comunicado sobre el lanzamiento.

“Muchas personas cercanas a mí habían fallecido y quería rendirles homenaje… La idea era celebrar su existencia, pero no de manera superficial, porque no hay nada más profundo que la vida. Creo que, después de todo, vale la pena estar vivo: la existencia humana con sus inevitables túneles y contradicciones, danzas y desacuerdos. Creo que es importante no perder de vista las emociones y preservar los sentimientos como la columna vertebral que nos permite caminar por la vida con integridad”, comentó

Desde la alegría imprudente del tema de apertura, “Millonaria”, hasta la arrogancia bilingüe del hip-hop de “Tú Sae’”, la rapera muestra aquí nuevas aristas de su repertorio.

“Hay un niño interior que vive dentro de todos nosotros”, reflexiona cuando se le pregunta sobre la energía juvenil del disco.

“A menudo pienso en las películas animadas de Hayao Miyazaki: la belleza de la contemplación que tan a menudo queda de lado en el momento en que nos convertimos en adultos aburridos. Puede que suene como un hippie, pero deberíamos hacer todo lo contrario y nunca perder de vista las emociones. Deberíamos reconectarnos con nuestros lazos familiares, la luna llena, el paso del tiempo”.

Ana Tijoux: “Me sentí como en una olla a presión y pensé que ya no sabía componer canciones”

Sobre el largo periodo que separó “Vengo” (2014) de “Vida (2024), Tijoux dijo: “La verdad es que comencé a hacer música a los 18 años y nunca paré”.

“Después del lanzamiento de Vengo , nos embarcamos en una larga gira. Hubo el privilegio de visitar muchos lugares diferentes y compartir las nuevas canciones con los fans. En este negocio todo parece ser sumamente importante. Cada oportunidad se presenta como algo que no se puede perder. Pero también volví a ser madre, estaba amamantando a mi hijo mientras estaba de gira y, finalmente, me cansé, tanto física como emocionalmente, sin siquiera darme cuenta de lo que estaba pasando”, añadió.

Cuando terminó la gira -detalla el comunicado-, Tijoux se sintió perdida, agotada creativamente e insegura de qué escribir en un panorama musical que se movía a un ritmo cada vez más acelerado.

“Por supuesto, el ego y la ambición se interponen en el camino… Quieres crear una obra maestra que hará historia. No manejé bien el estrés. Me sentí como en una olla a presión y pensé que ya no sabía componer canciones”, apuntó.

“No quiero actuar como una chica de 20 años. Estoy feliz con mi edad. Mis pasiones son muy diferentes ahora a las cosas que me atraían cuando era joven. Se podría decir que me muevo a un BPM diferente. Quería hacer un disco amigable con el baile, pero sin depender de fórmulas probadas”.

“Vida también es un llamado a todos los creadores”, dice. “Cantantes, escritores, escultores e intérpretes, bailarines y pintores, todos nosotros. Nuestra fuerza está en permanecer unidos. La única manera de seguir avanzando, preservar nuestra sensibilidad y mirar al miedo a los ojos es confiar en nuestra identidad colectiva”.