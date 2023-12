La revista Variety publicó lo que a su parecer son las peores canciones del 2023. El listado lo componen 20 piezas musicales que van desde colaboraciones con discursos discriminatorios hasta nuevas versiones de antiguos hits.

“¿Hay algo peor que una nueva versión que nadie quería?”, cuestionó el connotado medio.

Madonna, Britney Spears, Kanye West, un remake de Pink Floyd y hasta una colaboración de Bad Bunny son algunos de los músicos y temas que figuran en la lista.

Así las cosas, este es el ranking de aquellas canciones que no dejaron satisfecho al público americano de habla inglesa.

El primer lugar lo obtuvo ‘Try That in a Small Town’ de Jason Aldean. En simple, el medio estadounidense tachó la canción como un himno hostil y xenofóbico.

El video de la pieza muestra clips de la banda tocando frente a un juzgado de Columbia, en Tennessee. Mismo lugar, según EuroNews, donde hubo “disturbios raciales en 1946 y un linchamiento en 1927”. Todo esto, mientras que se intercalan registros de manifestaciones y asaltos.

“Seamos generosos y démosle el beneficio de la duda a Aldean por no conocer la siniestra historia antes de grabar”, sugirió Variety.

Kanye West nuevamente recae en el foco de cuestionamientos y en el ojo de la polémica por dichos antisemitas. Esta vez haciendo burla de las críticas en su contra. En “Vultures” el rapero dice lo siguiente “¿Cómo que soy antisemita? Me acabo de follar a una perra judía (sic)”.

Para Variety, el verso fue más que suficiente para incorporarlo en el listado. La frase recuerda la vez que el exesposo de Kim Kardashian publicó comentarios de dicha índole en su cuenta de X (antes Twitter). Acción que lo llevó a ser suspendido de la red social en más de una ocasión.

La canción consiste en una nueva versión (remake) del clásico “We Didn’t Start the Fire” de Billy Joel. En ella el músico nombra a distintos personajes históricos junto con acontecimientos de la época, desde su nacimiento (1949) al lanzamiento de la composición (1989).

La letra de Fall Out Boy, en cambio, no presenta ningún orden lógico en los hechos compilados entre 1989 y 2023, cosa que terminó por posicionarlos en el ranking de las peores canciones de 2023.

El tema consiste en una nueva versión de “What is Love” de Haddaway. Una conocida canción de 1993 que hasta el día de hoy es escuchada por los amantes de la música electrónica y ¿por qué no? De las canciones noventeras.

Bajo esa lógica, Variety plantea que este remake no era necesario.

Roger Waters realizó un cover solitario de “Money” de Pink Floyd, sin embargo, no convenció a la crítica.

Una letra más bien susurrada y el cambio instrumental de la conocida y querida canción, sólo le restó puntos. Pese a ser cofundador de la banda británica, con esto, los oyentes concluyeron lo mucho que aportaban el resto de los integrantes del grupo.

1. ‘Try That in a Small Town’ – Jason Aldean

2. ‘Vultures’ – Kanye West, Ty Dolla Sign ft. Bump J

3. ‘We Didn’t Start the Fire’ – Fall Out Boy

4. ‘Baby Don’t Hurt Me’ – David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray

5. ‘Money’ – Roger Waters

6. ‘Mind Your Business’ – Will.i.am y Britney Spears

7. ‘Vulgar’ – Sam Smith y Madonna

8. ‘Rich Men North of Richmond’ – Oliver Anthony Music

9. ‘Search & Rescue’ – Drake

10. ‘I Won’t Back Down’ – Lara Trump

11. ‘Mother’ – Meghan Trainor

12. ‘Boycott Target’ – Forgiato Blow y Jimmy Levi

13. ‘Hands on Me’ – Jason Derulo ft. Meghan Trainor

14.-‘My Body’ – Coi Leray

15.-‘K-POP’ – Travis Scott ft Bad Bunny y The Weeknd

16.-‘Cinderella Snapped’ – Jax

17.-‘Alone’ – Kim Petras ft. Nicki Minaj

18.-‘Chevrolet’ – Dustin Lynch ft Jelly Roll

19.-‘Justice for All’ – Donald Trump ft. The J6 Prison Choir

20.-‘I Wanna Be Software’ – Grimes