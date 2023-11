El cantante británico Robbie Williams fue protagonista de un emotivo momento en Melbourne, Australia, donde dedicó su canción “Angels” a una fan fallecida días antes a causa de un accidente en uno de sus conciertos en Sydney.

El cantante entonó sentidas palabras para Robyn Hall durante su paso por el AAMI Park, donde ofreció un show dos días después del deceso. Este, se habría originado luego que Hall cayera desde seis filas de asientos.

Antes de cantar “Angels”, Williams habló con la multitud sobre el hecho. “Escuché la noticia, la trágica noticia esta semana de que un fan murió en un accidente después del show en Sydney y siento, después de todos estos años, que yo soy ustedes y ustedes son yo, que somos el uno para el otro cuando nos juntamos”, comentó sobre la fan que, de acuerdo a reportes de la prensa británica, bordeaba los 70 años.

“Por eso, cuando sucede algo así, se me rompe el corazón. He estado pensando muchísimo y lo he pensado durante todo el set de esta noche. Sólo quiero dar un gran saludo y enviarle mucho amor de parte mía y de mi banda a Robyn y su familia”, comentó.

“Cantemos todos. Ella era alguien como tú que vino al concierto tal como lo hiciste tú esta noche. Y creo que se merece una gran canción y esta noche esta es para ella”, dijo antes de interpretar el sencillo de 1997.

Según relatos de testigos, Hall habría intentado trepar varias filas de asientos antes de resbalarse y caer en altura. Luego, fue inducida al coma. Sufrió lesiones en cráneo y rostro.

En otro segmento del set, Williams interpretó una reversión de “The Voice” de John Farnham y el clásico “Back For Good” de la boyband que alguna vez integró: Take That. Esta, es su primera gira por Australia desde 2018.