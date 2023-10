“Now And Then” es la última canción de The Beatles, escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

“Now And Then” se lanzará en todo el mundo, el sencillo con doble ‘Cara A’ combina la última canción de los Beatles con la primera: la canción debut de la banda en el Reino Unido en 1962, “Love Me Do”.

Se trata de una contraparte verdaderamente apropiada de esta pieza. Ambas canciones están mezcladas en estéreo y Dolby Atmos, y el lanzamiento presenta una portada original del reconocido artista Ed Ruscha.

El nuevo vídeo musical de “Now And Then” debutará el viernes 3 de noviembre. Justo ahí se anunciarán más detalles, incluidos los planes de estreno mundial.

El 1 de noviembre se estrenará un documental de 12 minutos llamado “Now And Then – The Last Beatles Song”, escrito y dirigido por Oliver Murray.

Mientras tanto, el estreno mundial en línea de la película se llevará a cabo en el canal de YouTube de The Beatles.

Este conmovedor cortometraje cuenta la historia detrás de la última canción de The Beatles, con imágenes exclusivas y comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

Historia de Now and Then de The Beatles

La historia de “Now And Then” comienza a finales de los años 1970, cuando Lennon grabó una maqueta con voz y piano en su casa del edificio Dakota de Nueva York.

En 1994, su esposa, Yoko Ono Lennon, les dió la grabación a Paul, George y Ringo, que se completaron como nuevas canciones de The Beatles y se lanzaron respectivamente como singles. en 1995 y 1996, como parte del proyecto The Beatles Anthology.

Al mismo tiempo, Mccartney, Starr y Harrison también grabaron nuevas partes y completaron una mezcla preliminar para la pieza musical con el productor Jeff Lynne.

En ese momento, las limitaciones tecnológicas impidieron que la voz y el piano de John se separaran para lograr la mezcla clara y sin nubes necesaria para terminar la canción. El tema fue archivado, con la esperanza de que algún día fuera revisado.

En 2022, los integrantes de la banda que están vivos se propusieron completar la canción. Además de la voz de John, “Now And Then” incluye guitarra eléctrica y acústica grabada en 1995 por George, la nueva parte de batería de Ringo y bajo, guitarra y piano de Paul, que coincide con la interpretación original de John.

El vocalista añadió un solo de guitarra slide inspirado en George; él y Ringo también contribuyeron con coros al coro.