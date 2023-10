Stevie Nicks, la histórica integrante de Fleetwood Mac, presentó en sociedad a la Barbie inspirada en su figura y en el look que utilizó para la icónica carátula de “Rumours”, el influyente álbum de la banda británica.

La artista posó con la muñeca en su show del domingo pasado en el Madison Square Garden de Nueva York, donde aseguró sentirse sorprendida cuando Mattel le propuso la idea.

“Tengo algo muy emocionante que compartir con ustedes unas horas antes que el resto del mundo”, comentó tras su interpretación de “Bella Donna”, de acuerdo a un reporte de NME. “¿Será como yo? ¿Tendrá mi espíritu? ¿Tendrá mi corazón?”, se preguntó al ver el juguete.

“Cuando la miro, veo mi yo de 27 años… Yo soy ella y ella soy yo”, zanjó la cantante antes de regalarle el ejemplar a una fan de nombre Sara, a quien le dedicó la célebre canción de Fleetwood Mac del mismo nombre.

La Barbie de Stevie Nicks es parte de la colección Signature Music, y tiene un precio de mercado de 55 dólares.

Semanas atrás, Nicks hizo noticia al referirse a la serie “Daisy Jones & The Six”, que se inspiró, de acuerdo a su autora, en las actuaciones de Fleetwood Mac en televisión.

“Acabo de terminar de verla por segunda vez. Al principio, no era realmente mi historia, pero Riley pronto se convirtió en mí… Me trajo recuerdos que me hicieron sentir como un fantasma viendo mi propia vida. Fue muy emotivo para mí. Ojalá Christine (McVie) hubiera podido verla. A ella le hubiera encantado. Ojalá siga”, comentó.