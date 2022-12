Este miércoles se confirmó la muerte de Christine McVie, co-vocalista principal de Fleetwood Mac , después de una "breve" enfermedad de la cual no se revelaron detalles.

Es sin duda una de las bandas icónicas de la música inglesa. Nació en Londres en 1967 bajo el alero del llamado “blues británico”, y a lo largo de su historia ha tenido un sinnúmero de deserciones y nuevas incorporaciones en su formación, con altos y bajos que vale la pena recordar.

El grupo fue fundado por Peter Green (quien falleció en julio de 2020), Jeremy Spencer, Bob Brunning y Mick Fleetwood, para luego recibir a John McVie y Danny Kirwan. Hasta ahí todo bien, pues incluso con los apellidos de Mick y John bautizan a la agrupación: Fleetwood Mac.

Pese al éxito de inicial, la banda iba en busca de más… mucho más.

En 1974 se integran Stevie Nicks y Lindsey Buckingham (ambos pareja), con lo que los ritmos comienzan a alejarse del blues, para dar paso a un rock más suave, y por qué no decirlo, un poco popero, sin que esto sea una ofensa como muchos puedan pensar.

Muy por el contrario, pues desde acá en adelante se registran los discos más exitosos de su carrera: “Mac” (1975), “Rumours” (1977) y “Tusk” (1979).

Y es en “Rumours” donde es una obligación destacar canciones como “Dreams”, “Never going Back Again”, “Don´t Stop” y “Get your own Way”, sin duda grandes éxitos y donde ya contaban también con la presencia femenina de Christine McVie, esposa de John, que se separó de él, de la banda, y luego regresó como una gran sorpresa para sus seguidores.

Este álbum fue el más vendido de 1977 en Estados Unidos, con más de 20 millones de discos físicos sólo en el país del norte, un Grammy y hasta hoy con casi 500 millones de reproducciones en Spotify sólo para la canción “Dreams”, la misma que el grupo irlandés The Corrs tomó para hacer el cover que los catapultó a la fama en 1998 con su segundo álbum “Talk on Corners”.

El primer receso

Las relaciones amorosas y personales en la banda hicieron lo suyo: infidelidades, celos, divorcios, renuncias, uso y abuso de drogas y alcohol, más otros episodios que vivieron sus integrantes perjudicaron el trabajo, e hizo que en 1982, tras la salida al mercado de “Mirage”, la banda se diera un receso para que cada uno se dedicara a sus carreras solistas debido al agotamiento emocional y creativo de sus integrantes.

En 1987 el quinteto vuelve recargado con “Tango in the Night”, su decimocuarto disco, del que destacan “Big Love”, “Little Lies” (en voz de McVie), “Everywhere”, “Family Man” y por supuesto “Seven Wonders”, interpretada magistralmente por su otra vez femenina, Stevie Nicks.

Ésta última sirvió para musicalizar el último capítulo de “Coven”, la tercera temporada de la serie “American Horror Story” (2013), donde una de las brujas (Lily Rabe) es fanática de Fleetwood Mac y que cuenta también con la actuación de Nicks como otra de las hechiceras blancas del aquelarre.

La última producción de la banda, “Say you Will” (la número 17 de una larga lista), se registró en 2003 y que apenas vendió 500 mil copias en Estados Unidos, para luego seguir sólo con recopilaciones de grandes éxitos: “50 Years – Don´t Stop” (2013) y “Before the Begining 1968-1970” (2019), que contiene presentaciones en vivo y demos de sesiones de estudio.

Encontrar un disco de Fleetwood Mac siempre es un gran triunfo… y escucharlo, sencillamente, un placer.