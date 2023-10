El viernes pasado, U2 dio inicio a su esperada estadía en Las Vegas (EE.UU) en el futurista estadio The Sphere, recinto esférico que fue inaugurado en grande con el nuevo show de los irlandeses: el “U2: UV Achtung Baby Live”.

Se trata de una saga de 25 shows que se extenderá hasta diciembre, donde el grupo lleva la ya sabida espectacularidad de sus recitales a una siguiente escala, “nunca antes vista” de acuerdo a los propios espectadores. “Un show absolutamente insano”, comentó un grupo de fans al matutino Daily Mail.

The Sphere es un domo de 109.7 metros de altura y 157.2 metros de ancho equipado con tecnología lumínica y sonora de última tecnología. El inmueble, que tuvo un costo aproximado de 2.300 millones de dólares, es descrito como “el recinto más grande del mundo en su tipo”.

Ese fue el telón de fondo que recibió al cuarteto, que por primera vez se presentó sin Larry Mullen en batería a raíz de una operación quirúrgica. En Las Vegas, será reemplazado hasta diciembre por el holandés Bram Van Den Berg.

En la primera fecha, cerca de 18 mil personas fueron testigos del regreso de U2 a los escenarios, cuya primera presentación se extendió por dos horas.

Imágenes inmersivas y caleidoscópicas, paisajes de Nevada y un sonido de alta gama fueron los cimientos de un show que incluyó canciones como “Zoo Station”, “The Fly”, “Even Better Than the Real Thing”, “One”, “Desire”, “Angel of Harlem” y “Where The Streets Have No Name”, entre otras. Tal como advierte su nombre, el concierto gira en torno al álbum “Achtung Baby” de 1991.

En la cita, el colectivo también presentó en vivo su nuevo sencillo, “Atomic City”, una “canción de amor” de tres minutos y medio que es descrita como “un homenaje al espíritu del post-punk de los 70”.

🇺🇸 | El auditorio “The Sphere” en Las Vegas, Nevada; tuvo su primer concierto con la banda de rock U2. pic.twitter.com/TxH33xjG4j — UHN Plus (@UHN_Plus) September 30, 2023

Este es el Madison Square Garden de Las Vegas (Nevada, EEUU), el espacio de pantallas esféricas más grande del mundo, ideado y proyectado desde Zaragoza por Miguel Fontgivell 👏 Este es el concierto de los irlandeses U2😍 pic.twitter.com/mnGUsUqXou — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) October 2, 2023