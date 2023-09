A tan sólo días del estreno de su documental Carlos, el afamado guitarrista Carlos Santana sorprendió con una reciente y curiosa confesión: le gustaría colaborar musicalmente con Taylor Swift.

“Definitivamente con Taylor Swift, Adele, Beyoncé“, dijo el artista cuando fue interrogado sobre con quiénes soñaría sacar alguna producción musical. Lo llamativo de la respuesta fue que las artistas fueron mencionadas a la par con Metallica, AC/DC, U2 y Eric Clapton; músicos con estilos bastante distintos.

¿Por qué colaborar con cantantes cuya personalidad musical es tan diferente? Santana justificó su respuesta: “Me gustaría adentrarme en la música para los jóvenes. Ya sea rap, como Jay-Z. Tú sabes, quiero mantenerme relevante. No quiero ser un fantasma en una rocola”.

When asked which artist he wants to collaborate with the most, legendary Mexican-American guitarist Carlos Santana does not hesitate, revealing it is ‘definitely Taylor Swift’ pic.twitter.com/CocpOlHgh2

