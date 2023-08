“Es una coincidencia maravillosa”, señala Fernando Ubiergo al escuchar “Whatever”, la canción de Oasis de 1994 que guarda una notoria similitud, en su inicio, con “El tiempo en las bastillas”, el clásico del compositor chileno grabado en 1977 que le valió una gaviota de plata en el Festival Internacional de Viña del Mar del año siguiente.

“Es una coincidencia maravillosa que esta banda inglesa posea un tema que tenga alguna reminiscencia a ‘El tiempo en las bastillas’, que ellos probablemente nunca escucharon en su vida… Yo la grabé con sonido de banda, pero yo no tenia banda en esos años, no era algo tan común como es hoy en día”, recuerda sobre la pieza que, décadas más tarde, se convertiría en el tema principal de la exitosa serie “Los 80”, hoy de vuelta en la pantalla abierta.

Sobre la coincidencia entre su canción y el hit de los hermanos Gallagher, Ubiergo describe: “Tiene secuencias armónicas muy parecidas, cadencias armónicas clásicas, barrocas, que deben venir desde hace 300 años atrás. Además, se nota mucha influencia Beatles, por los arreglos de cuerdas”.

La definición del cantautor es exacta: Noel y Liam, discípulos confesos del cuarteto de Liverpool, se refugiaron en las influencias del canon beatlemaniaco para dar forma a sus primeras composiciones. Prueba de ello se escucha en “Definitely Maybe”, el explosivo disco debut que llegó a la cima del ránking de la BBC cosechando récords que tardaron décadas es batirse.

En la edición mexicana de este álbum, fue incluida “Whatever”, con no poca polémica detrás. Tras su publicación, el músico y comediante Neil Innes (colaborador de Monty Python), demandó al grupo acusando plagio de su canción de 1973 “How Sweet to Be an Idiot”.

El veredicto, tras las pesquisas correspondientes, dio razón a Innes, obligando a los hermanos Gallagher a incluir el nombre del autor entre los créditos del sencillo (con las regalías económicas mediante).

“Es una gran satisfacción. Esta es una canción de 17, 18 años antes de Whatever, que es preciosa. El arreglo me fascinó. Cuando una música es noble en su construcción, soporta este tipo de arreglos clásicos, porque lo que hacen ellos es una fusión rock con elementos de clasicismo. Es hermosa, realmente hermosa, ya está entre mis favoritas, atesorada. No deja de ser un motivo de orgullo”, cuenta antes de rememorar la la historia detrás de la grabación de “El tiempo en las bastillas”.

Fernando Ubiergo: El oasis del “El tiempo en las bastillas”.

“Nosotros grabamos esa canción en una mesa de 8 canales análogos, o sea una mesa análoga. De modo que se grababa la base, se empaquetaba bajo, batería, etc. Después había que separar la voz; y ya quedaban 7 canales. Pero aparte de eso hay cuerdas, hay oboe, flautas traversas, clarinetes, trompetas y un montón de voces. Haber echo eso en aquellos años…”, rememora sobre los esfuerzos de producción que implicó el tema.

Tras el triunfo en Viña del Mar, “Las bastillas”, como también se le conoce al hit, tuvo un aplaudido recibimiento en radios nacionales. Fue, en rigor, la presentación en sociedad de Fernando Ubiergo, quien desde ahí impulsó una carrera musical que lo tuvo como protagonista durante décadas.

Años después, la canción se convirtió en la pieza principal de la banda sonora de “Los 80”, con reversiones a cargo de Difuntos Correa, Francisca Valenzuela, Los Miserables, Camila Moreno Aldo “Macha” Asenjo, y un combo integrado por C-Funk, Pedro Foncea y Jimmy Fernández.

Para la temporada final de la serie, el propio Fernando Ubiergo se encargó de actualizar el tema junto a Manuel García, que tal como cerrando un ciclo, también posee reminiscencias Beatles (sobre todo en las melodías que hacen recordar a Penny Lane).

“Todas esas reversiones que se hicieron me gustaron mucho, porque cada una pudo capturar su esencia. Porque la canción, a mi parecer, está directamente relacionada con la temática de la historia”, cuenta Ubiergo.