Fernando Ubiergo cumple 69 años: "Sigue la vida y yo he seguido componiendo"

Este 8 de febrero cumple 69 años Fernando Ubiergo, cantautor y músico chileno. Con una trayectoria musical de casi 50 años, Ubiergo fue ganador del Festival de Viña del Mar y el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, además de ser el primer chileno en triunfar en el Festival OTI de la Canción.

Sobre su cumpleaños y lo que se viene en su carrera musical conversamos con Fernando Ubiergo, en Podría Ser Peor.

“Estoy sin palabras. Los músicos hablamos del pelómetro, tengo los brazos con la piel de gallina, estoy muy emocionado”.

“Agradecer a miles y miles de personas que oyen, quisiera poder extender mi abrazo y mi gratitud. Son ya 47 años que llevo en la música, es mucho tiempo”.

“Sigue la vida y yo he seguido escribiendo, he seguido componiendo en estos tiempos tan difíciles de pandemia. En particular, para las familias de los músicos”.

“Estaré estrenando disco a partir de marzo, un nuevo álbum de canciones inéditas. Son canciones nuevas que las podrán encontrar en Spotify”.

“Vivo en la costa hace muchísimos años, estoy trabajando en las últimas canciones del disco. Es un periodo muy dedicado a componer y escribir”.

Revisa la entrevista a Fernando Ubiergo, cantautor chileno.