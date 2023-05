“Peaches”, la canción que Browser entona en “Super Mario Bros: La Película” y que fue grabada por el músico y actor Jack Black, continúa generando reacciones a un mes de su estreno en cines de todo el mundo, incluida una que trae de regreso al fallecido Michael Jackson.

Ahora, gracias a la ayuda de un modelo de Inteligencia Artificial creado por el usuario “Motif”, ya circula por redes sociales una pista que recrea cómo sonaría una versión del “Rey del Pop” para el inesperado hit de la banda sonora.

El resultado, a todas luces, es sorprendente: la pista no sólo replica los tonos agudos del “Rey del Pop”, sino también su estilo sonoro y musical.

En plataformas digitales, la nueva “Peach” fue todo un suceso. Tal como consigna el portal Infobae, tras su éxito, la reversión supuestamente a cargo de Michael Jackson fue eliminada de YouTube por infringir normas de derecho de autor.

“Motif”, creador del video original, también compartió covers de Jackson sobre canciones como “Jump Up, Super Star!” y “Saving All My Love For You”, entre otras, pero todas fueron elliminadas de la plataforma de videos.

Tal como reconoció el mismo dueño de la cuenta baneada, la decisión de eliminar los registros fue adoptada por YouTube a causa de los reclamos de Sony Music Entertainment, firma dueña del catálogo sonoro de Jackson.

“Fue interesante y a veces divertido escuchar a Michael Jackson cantar nuevas canciones incluso en otros idiomas. Mi favorita fue Peaches. Sin embargo, todos los videos fueron eliminados debido a que Sony Music Entertainment decidió reclamar”, comentó en su perfil en la red social.