Probablemente, la banda de rock chileno más reconocida a nivel latinoamericano es Los Prisioneros. Formada por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, protagonizaron los mayores éxitos de la música nacional en los 80, canciones que hasta hoy seguimos escuchando.

Los Prisioneros se conformaron en 1983 y hasta 1992 lanzaron 4 discos, una serie de canciones enmarcadas en la crítica social a la época de dictadura, pero también a lo que estaba viviendo el país en ese momento.

Luego de su separación, la formación original se volvió a reunir en 2001 para una serie de conciertos que trajo nuevamente a los escenarios chilenos la música insigne de los 80.

Sin embargo, poco antes de eso, en 1998, Jorge González y Miguel Tapia se juntaron con otros músicos de la escena nacional y así nació “Los Dioses”, una banda que se promocionó como “el regreso de Los Prisioneros”.

Junto al músico venezolano Argenis Brito, se presentaron con un relativo éxito en Chile y en Perú. Fue en este último país donde Jorge González y su grupo musical tuvieron una particular entrevista, que fue incómoda tanto para los artistas como para la presentadora.

Jorge González y Miguel Tapia en el set de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel es una popular presentadora y animadora de televisión en Perú. Mantiene una exitosa carrera que comenzó en la década de los 80 con un programa que llevaba su nombre, “Aló Gisela”.

Durante los años 90, Gisela mantuvo un programa en el canal Red Global de Perú llamado “Gisela Contigo”. Este show se caracterizaba por recibir artistas nacionales e internacionales, a quienes la conductora entrevistaba en el set junto a su público, consignó El Comercio.

En 1998, cuando Jorge González y “Los Dioses” volvían a la escena musical, fueron invitados al programa de televisión peruano, donde la agrupación acordó que sería entrevistada.

Los artistas llegaron al set del programa, donde al son de la música de Los Prisioneros, la conductora los recibió, aunque no sabía el nombre del tercer integrante de la banda, Argenis, a quien le preguntó en reiteradas ocasiones su nombre, sin poder pronunciarlo bien.

Desde ese momento la banda se sentó en el set y comenzó a recibir las punzantes preguntas de Valcárcel en un intercambio de casi 15 minutos, que resultó incómodo para la agrupación nacional.

Una entrevista incómoda

Una vez que se sentaron en el set de televisión, Gisela comenzó a preguntarles por la reunificación de la banda para volver a tocar los éxitos.

Jorge González, quien tomaba el micrófono como si fuera un puro, le comentó la historia de Los Prisiones y que habían creado esta nueva banda denominada “Los Dioses”.

A esto, Gisela respondió preguntando “Y esto de ‘Los Dioses’ lo hacen con ánimo de ¿Qué importa que los cuestionen? porque es un nombre fuerte”. Jorge González contestó: “es porque es un nombre bonito” a lo que luego Tapia añadió “es porque somos dioses”.

Luego la presentadora le consultó por el bebé que recientemente había tenido Jorge con su pareja del momento. En una incómoda situación la presentadora le consultó si estaba casado con ella y el músico le contestó que no, que había estado casado dos veces, pero no con ella.

La presentadora insistió en el tema y le preguntó por qué no había tenido hijos con sus anteriores parejas, a lo que Jorge contestó “No sé, no me pregunto eso”.

Luego Gisela convocó al público a hacer preguntas, momento en que los fans peruanos llenaron de elogios a Los Prisioneros. En ese momento una fan les envió un “besote” a lo que Argenis se paró y le fue a dar un beso, luego la llevó al set de televisión donde la joven saludó a Jorge y Miguel.

Mientras la joven tomaba las manos y era abrazada por los músicos, Jorge González contaba que estarían en una discoteca de la zona y luego tendrían una presentación en Arica para posteriormente, la misma noche, presentarse en Punta Arenas, algo que la presentadora captó que era una ironía indicando “no seas malvado, Jorge”.

Una presentación que no ocurrió

En el transcurso de la entrevista, Gisela consultó si se presentarían en Estados Unidos y cuales serían los planes de la banda. Aunque Jorge González le comentó que sí harían presentaciones y que había estado recientemente en Alemania, la peruana no les creyó.

La situación más incómoda vino después. Valcárcel les preguntó “¿Tenemos algo de música, podemos hacer algo de música?” mientras se paraba para que los músicos la acompañaran al set donde habían instrumentos para que tocaran.

El trío no se levantó del sofá en el que estaban y Jorge comentó: “No, mi amor, a nosotros nos dijeron que no íbamos a tocar cuando vendríamos al programa, en serio, perdónanos”.

Gisela, visiblemente incómoda, le dijo “ah, mira a mí tampoco me cuentan qué voy a hablar cuando me invitan”. Luego se dirigió al público para preguntarles si esperaban que los artistas cantaran o hablaran y si habían pensado que cuando anunció a Los Prisioneros, estos iban a cantar.

Jorge, quien comentó al principio de la entrevista que la banda no era Los Prisioneros, le dijo: “entonces, vamos a invitar al escenario al productor del programa para que dé una explicación”.

Jorge González sin explicación

Ricardo, el productor, indicó que los habían promocionado toda la semana a Los Prisioneros pensando que iban a cantar y Jorge González le indicó “No hay ninguna descoordinación. Nuestro mánager habló claramente de que veníamos a una entrevista, porque no tenemos los equipos ni tampoco hacemos playback en la televisión. No hemos preparado nada”.

En ese momento, Gisela Varcárcel se molestó recordando a todos los cantantes que habían estado y cantaban en vivo en su programa, comparándolos con artistas como Rafael o Julio Iglesias.

La acalorada conversación continuó con González indicando que los estaban forzando a performar en vivo, añadiendo que habían engañado a la gente y solo habían ido a una entrevista.

En ese momento la conductora llamó a Oscar, el manager de la banda, para reclamarle porque no podía entrevistar a los músicos.

En ese momento Valcárcel se paró y se fue al público con micrófono en mano para mostrar la molestia del público, quienes incluso señalaron “están dejando muy mal a su país”.

Los artistas fueron pifiados por el público en medio de las palabras de Gisela, quien mencionó que “no existe una agrupación, ni peruana ni extranjera, que alguna vez se haya negado a lanzar voz en vivo. Si la idea de Los Prisioneros es no cantar, yo la respeto.”

A sus últimas palabras añadió: “Les agradezco haber pasado por mi estudio, pero indudablemente no les voy a pedir que canten. Para mí, Los Prisioneros es cosa del pasado”; y se fue a la pausa comercial finalizando una de las entrevistas más incómodas a una banda de rock chilena.

Si quieres ver como fueron esos casi 15 minutos de entrevista, lo puedes revisar a continuación: