Este 30 de noviembre y 1 de diciembre se cumplen 20 años de una fecha histórica para Los Prisioneros: la masiva cita doble que marcó su regreso a los escenarios en 2001, y que quedó registrada en el disco en vivo “Estadio Nacional”.

Con motivo del aniversario, la disuelta banda sanmiguelina dispuso la reedición del álbum en formato CD por primera vez desde 2002, ahora con una remasterización realizada por el ingeniero Carlos Barros (el mismo detrás de los vinilos publicados en 2020).

“Estadio Nacional” también saldrá a la venta en formato Digipack (envase de cartón en vez de plástico), bajo el diseño original de Marco González (hermano de Jorge González).

“Han pasado ya 20 años desde aquella fecha histórica en que la banda logró en dos noches de concierto reunir a más de 140 mil personas; sin duda un hito histórico y vale la pena recordarlo”, contó Miguel Tapia a La Radio.

El nuevo CD doble contiene, en total, 28 canciones, incluyendo una extra que venía en el video del concierto pero no en el disco: “Pa pa pa”.

“Queremos recordarlo y celebrarlo sacando nuevamente este disco ahora en formato Digipak, y remasterizado para que los más fanáticos del buen sonido puedan disfrutar de la música de aquellas dos noches inolvidables de concierto”, agregó el baterista.

En 2002, “Estadio Nacional” alcanzó ventas cercanas a las 80.000 unidades dobles, obteniendo triple disco de platino.

“Lo importante es que este disco estaba fuera de catálogo, no estaba a la venta y no había dónde conseguirlo. Pasaron 17 años desde la última vez que se editó y desde aquella fecha hasta hoy no estaba a la mano, no existía la posibilidad de poder conseguirlo”, señaló Tapia.

Aquella no será la única reedición que viene en camino para Los Prisioneros. El hito coincidirá con la nueva versión en vinilo y CD del legendario primer disco de la banda, “La Voz de los 80”.

La placa debutó originalmente en el mercado mediante el sello Fusión, propiedad del mánager emblemático del grupo, Carlos Fonseca. Su última edición, data de 2014.

La nueva entrega vendrá con audio mejorado en una remasterización de 2020 realizada, otra vez, por Carlos Barros. El vinilo, por su parte, fue fabricado en una edición limitada con acetato de color rojo. La versión Digipack, contará con un diseño diagramado por Max Feito.