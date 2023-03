Hace 11 años el festival se realizaba por primera vez en el país, en ese entonces el rapero estadounidense y The Killers encabezaban los dos días de festival, por el que se pagaba un pase muy inferior al actual.

Jane’s Addiction, Thirty Seconds to Mars, Deftones y Kanye West eran solo algunos de los artistas que pasaron por uno de los 6 escenarios en los dos días de espectáculo que se llevaron a cabo en el Parque O’Higgins por allá en el 2012, cuando Lollapalooza Chile realizó su primera versión en tierra nacional.

De esta manera, el país se insertaba en el mapa del festival creado por Perry Farrell, pues era la primera vez que salía de las fronteras estadounidenses y lo hacía en el último país al sur de Latinoamérica.

Para ese entonces, de acuerdo a Los 40, fueron cerca de 100 mil las personas que se reunieron en la elipse, el Teatro La Cúpula y el Movistar Arena, emplazados en el tradicional parque capitalino.

Artistas de Lollapalooza Chile 2012

La cantidad de artistas en ese entonces era de mínimo 60, distribuidos entre bandas y solistas. Entre los más recordados estaban The Killers, Fatboy Slim, Empire of The Sun y Cypress Hill.

En ese entonces los chilenos de Los Bunkers, Chico Trujillo y Anita Tijoux también formaban parte de la lista.

Uno de los platos fuertes que se repite este año es el DJ neerlandés Armin Van Buuren, quien la lleva casi una década en la programación del Lollapalooza Chile.

Precio de las entradas

En cuanto a las entradas, estas en su fase de preventa valían solo 30 mil pesos y daban acceso para las dos jornadas de show, tal como se comunicaba en la cuenta oficial de Facebook -red social en auge de la época- del festival.

No obstante, el precio definitivo terminaba en 76 mil pesos. Sin embargo, si se optaba por una entrada VIP, la cifra ascendía a 190 mil pesos.

En contraste, este año el pase general para los tres días tiene un valor de 358.400 pesos, mientras que el pase diario asciende a 156.800 pesos.

El Lollapalloza Chile de este 2023 se realizará desde el viernes 17 al domingo 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, esto después del cambio realizado desde la edición anterior por polémicas con vecinos del sector del Parque O’Higgins.