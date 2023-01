Instagram censura portada alternativa de Lana del Rey en topless en la previa de su nuevo disco

La imagen forma parte de la gráfica de "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd", el nuevo disco de Lana del Rey que modificó su fecha de lanzamiento.

Instagram censuró una de las portadas alternativas del nuevo y noveno disco de Lana del Rey, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, cuyo debut quedó fijado para el 24 de marzo. Se trata de una imagen en topless que fue revelada por la cantante días atrás en la red social.

En la imagen en cuestión, en blanco y negro, la cantante sostiene una cinta VHS mientras se ve parte de su pecho descubierto. La fotografía, con el pasar de las horas, fue bloqueada por la plataforma.

Además del set fotográfico, la cantante dio a conocer la lista completa de canciones que darán forma al nuevo disco, donde destacan colaboraciones con Father John Misty, Jon Batiste, Tommy Genesis y Bleachers.

En términos de producción, Lana volverá a trabajar con Jack Antonoff, uno de sus colaboradores predilectos, a quien se suma Zach Dawes (The Last Shadow Puppets).

Originalmente, el lanzamiento de “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” había sido agendado para el próximo 10 de marzo, fecha que fue modificada recientemente. El nuevo día escogido fue el 24 de marzo.

El año pasado Lana del Rey fue parte de “Midnights”, el exitoso último trabajo discográfico de Taylor Swift. Allí compartió créditos para la canción “Snow on the beach”, la cuarta pista del álbum, también bajo la producción de Jack Antonoff.