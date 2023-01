Tras recibir críticas durante años por apropiación cultural, en específico por utilizar símbolos y elementos propios de la cultura japonesa, ya sea en campañas promocionales y merchandising, Gwen Stefani respondió los cuestionamientos señalando que tras conocer el país nipón, se sintió “una japonesa”.

En diálogo con la revista Allure, la exvocalista de No Doubt señaló que por el trabajo de su padre en Yamaha estuvo desde joven influenciada por Japón.

“Esa fue mi influencia japonesa, era una cultura muy rica en tradición, pero muy futurista y con mucha atención al arte, los detalles y la disciplina… Fue fascinante para mí”, señaló.

A lo largo de su carrera, Stefani ha sido acusada de apropiarse no sólo de elementos de la cultura nipona, sino también de la latina, sudasiática y de la cultura nativo-americana, tal como recuerda el portal británico NME.

Uno de los casos más recordados fue la campaña de promoción de su primer álbum solista, “Love. Ángel. Música. Baby” (2004), además del lanzamiento de la gama de perfumes Harajuku Lovers. En ambas ocasiones, sus guiños a Japón cosecharon reparos de parte de la audiencia, sobre todo por acompañarse del grupo de baile “Harajuku Girls” para esto.

Según la cantante, tras su primera visita a Japón, esta le hizo reflexionar sobre aspectos de su propia personalidad: “Dios mío, soy japonesa y no lo sabía”, fue su primera impresión.

De acuerdo a Allure, durante la entrevista, Stefani señaló en dos ocasiones que era japonesa, describiéndose a sí misma como “un poco como una niña del condado de Orange, un poco como una niña japonesa, un poco como una niña inglesa”.

“Si me van a criticar por ser fan de algo hermoso y compartirlo, creo que no está bien. Fue un hermoso momento de creatividad (…). Un momento de juego de ping-pong entre la cultura Harajuku y la cultura estadounidense”, añadió.

“Debería estar bien inspirarse en otras culturas, porque si no se nos permite, entonces estamos dividiendo a las personas, ¿verdad?”, finalizó la cantante, quien semanas atrás no descartó un regreso de No Doubt tras el exitoso retorno de otras bandas de los noventa, como Blink 182.