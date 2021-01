Let Me Reintroduce Myself se titula la canción que trajo de vuelta a Gwen Stefani, la célebre exvocalista de No Doubt.

A un mes de su lanzamiento, la estadounidense presentó el videoclip para su nuevo single, donde recorrió en pantalla algunos de sus looks más recordados.

Sus peinados de los noventa -pero también su colorida bienvenida a los 2000- son algunas de las postales que se suceden en la secuencia, que en los primeros días de 2021 ya se convirtió en viral.

Su vestido para “Don’t Speak” y su estilo callejero en “Just A Girl”, entre otras, fueron algunas de las instantáneas que celebraron sus fans en redes sociales.

“Literalmente no puedo creer que revise a la vieja yo original (…). Esto es para los de la vieja y nueva escuela. Tengo una sonrisa en mi rostro así que adelante y pásenla”, comentó Stefani en su cuenta en Instagram.