Anoche se realizó el primero de los dos shows que el DJ y productor francés David Guetta ofrecerá en Chile. La cita se llevó a cabo en Movistar Arena, donde alrededor de 15 mil personas bailaron al ritmo de uno de los DJ’s más populares de la música electrónica global.

Con entradas agotadas para ambas fechas, la presentación se extendió por casi 100 minutos en el recinto del Parque O’Higgins, con una puesta en escena que contó con juegos de láser y activas intervenciones de Guetta mediante un micrófono.

Cabe recordar que los tickets del show de esta noche, el primero que fue agendado en Santiago, se agotaron a fines de septiembre en menos de dos horas.

Se trata del regreso del productor europeo al país luego de una década de ausencia: su última visita a tierras nacionales tuvo lugar en el festival Creamfields Chile de 2012, donde fue uno de los artistas más ovacionados.

En 2022, David Guetta reapareció en los primeros lugares de los ránkings mundiales con la publicación de los sencillos “Crazy what love can do”, junto a Becky Hill y Hella Henderson, “I’m good (blue)” con Bebe Rexha, y “Living without you” en colaboración con Sam Ryder.

Revisa imágenes del primer show en Chile de David Guetta: