Daniela Castro relata insólita discusión con Liam Gallagher "Me mandó a la ch..."

La ex "MasterChef" Daniela Castro coincidió con Liam Gallagher en el gimnasio del Hotel Mandarín, todo esto a horas del concierto que ofrecerá hoy en Movistar Arena.

A través de redes sociales, la ex “MasterChef” Daniela Castro dio a conocer un curioso y no menos complejo encuentro con Liam Gallagher, el exvocalista de Oasis que esta noche se reencontrará con el público chileno en Movistar Arena.

De acuerdo al relato de la cocinera, registrado en una historia en Instagram, el cruce ocurrió en el gimnasio del Hotel Mandarín, en Santiago, cuando esta se acercó al músico para pedirle una fotografía.

“Fui al gimnasio y me encontré con Liam Gallagher de Oasis. Quería pedirle una foto para mostrárselas a ustedes, y me mandó a la chucha. Es medio insoportable”, confesó en un video-selfie, evidentemente molesta por la situación

“Pero yo igual peleé con él… Porque me dijo ‘qué haces acá’. ‘Pero si estoy acá en el hotel igual que tú (le respondí). Me mandó a la chuchiquiña”, agregó Castro.

La discusión, sin embargo, no quedó ahí. “En mi súper ‘very english’, yo le decía: ‘equal people, I stay in the hotel too’. Y le mostraba mi tarjeta”, relató la influencer, que a la larga terminó tomando la situación con humor.

“Puedo quedarme acá 30 horas si quiero, en el gimnasio, porque de verdad fue como si me estuviera echando… Hay formas y formas, guapirulo. Así que voy a bajar de nuevo a pelear”, añadió.

En redes sociales, el cruce entre el vocalista y la cocinera causa horas diversas reacciones, al mismo tiempo en que algunos usuarios locales comparten sus fotografías con Liam Gallagher en Chile, todo esto a horas de su show en Santiago.