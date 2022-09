El cantante y rapero norteamericano, Post Malone, sufrió una caída que le lastimó las costillas durante un concierto realizado en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, durante el pasado fin de semana.

El hecho no solo quedó registrado en varios videos de asistentes a la presentación, sino que también fue confirmado por el artista y su mánager.

Dre London, el mánager de Post Malone, informó que el rapero sufrió una caída y se lastimó 3 costillas este sábado, cuando cayó por una apertura en el escenario en una actuación en San Luis.

Por medio de Instagram, Landon detallo que el diagnóstico llegó gracias a las radiografías tomadas en un centro asistencial, después del accidentado espectáculo.

Por medio de su red social, el artista confirmó que su estado de salud es bueno y pidió disculpas a los fanáticos por los inconvenientes del concierto.

En el registro, Post Malone aseguraba que acababa de regresar del hospital tras su caída y que le recetaron analgésicos para continuar con su gira musical.

love you guys so much 💕 pic.twitter.com/eneJWf30fM

— Post Malone (@PostMalone) September 18, 2022