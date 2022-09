La banda italiana Maneskin se presentó en Santiago tras su paso por el Festival Rock in Rio. Su paso por Movistar Arena, sin embargo, no estuvo exento de problemas.

A las 21:00 horas en punto la banda italiana Maneskin irrumpió en Movistar Arena para concretar su primer concierto en Chile, todo esto a más de un año del hito que expandió su popularidad por el mundo: su triunfo en el Festival Eurovisión 2021 con “Zitti e buoni”, canción que también se impuso en el prestigioso Festival de San Remo.

Sin embargo, y a pesar de la expectación ambiente (alrededor de 9 mil asistentes), su debut estuvo marcado por un paso en falso: los evidentes problemas de sonido que marcaron el inicio y la primera mitad de un show que se extendió por una hora y 15 minutos.

Saturaciones, retumbes y una masa sónica a veces difícil de descifrar acompañaron la voz de Damiano David justamente en “Zitti e buoni”, el primer apronte de la banda. “Mammamia”, otro de los hits del catálogo, también se vio perjudicado por los desperfectos.

A pesar que el ambiente festivo se mantuvo durante toda la presentación, un breve momento de incertidumbre siguió tras el final de “Beggin"”, una de las más vitoreadas de la banda.

“Pongámonos un paso más atrás”, mandató un preocupado David para descomprimir las primeras filas del Arena, recinto que también tuvo entre sus espectadores a un excandidato presidencial: Sebastián Sichel.

Cuando llegó el turno de “Touch Me” se produjo una de las postales más viralizadas de la noche: la animada coreografía del público con las luces de sus celulares, que subían y bajaban al ritmo del hit. La situación se repitió con la siguiente en la lista: “My Generation”, el cover de The Who.

Aquel no fue el único homenaje de la jornada. Tras “I wanna be your slave” vino “I wanna be your dog”, el clásico de The Stooges, y luego “Lividi sui gomiti”, donde los italianos subieron al escenario a parte de su fanaticada local.

Toples espontáneos de las asistentes sobre el escenario, bailes, gritos y jolgorio se dejaron ver por las pantallas laterales ya casi en la despedida de Maneskin, que volvió al escenario sólo una vez más.

Para el recuerdo quedarán los guiños de Damiano David a Colo Colo, el desplante de la carismática bajista Victoria De Angelis (lejos la integrante más aplaudida del cuarteto tras su vocalista), el multitudinario arrastre de Maneskin en su primera visita a Chile y el exitoso rédito de una fórmula tan simple como eficaz: actualizar el rock a los tiempos que corren, volverlo inclusivo y ajeno a complejos de cualquier tipo.