Abba, el icónico grupo musical sueco de los 70’s y 80’s, se reúne por primera vez en público para el estreno de su nuevo concierto digital Voyage. El reencuentro se llevó a cabo después de casi cuatro décadas de su última presentación.

El anhelado concierto de los fanáticos de la legendaria banda fue presentado oficialmente el 26 de mayo en el Parque Olímpico Reina Isabel de Londres. En el evento, los cuatro integrantes compartieron con sus seguidores y posaron frente a los medios en la alfombra roja.

“Creo que todos estamos muy contentos de estar de vuelta en Londres porque no he estado aquí en no sé cuántos años. Es tan agradable ver todas las caras, las expectativas y todo. Va directo a tu corazón”, expresó Agnetha Fältskog, una de las cantantes del grupo escandinavo, al diario español El País.

Cabe recordar que la última presentación pública en que estuvieron todos los miembros de Abba juntos fue en el programa de televisión británico The Late, late Breakfast Show, en noviembre de 1982.

Un espectáculo que mezcla música y tecnología

El motivo de su reencuentro se debe al estreno de su nuevo show digital Voyage, un innovador espectáculo que mezcla música y tecnología, y que marca un precedente en la manera de hacer concierto.

Si bien las melodías y las voces serán entonadas por sus propios integrantes, los encargados de animar al público sobre el escenario serán cuatro hologramas inspirados en el icónico estilo y juventud que la banda lucia en sus años de gloria.

“Pusimos nuestros corazones y nuestras almas en esos avatares y tomarán el relevo”, comentó Björn Ulvaeus, guitarrista de Abba, a El País.

Sumado al cuarteto escandinavo, a la premier asistieron el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la reina Silvana, la actriz Keira Knightley y la cantante australiana Kylie Minogue, quienes presenciaron el revolucionario show.

Con esta nueva apuesta, el grupo musical sueco busca que las actuales y futuras generaciones revivan los conciertos y éxitos, como Dancing Queen, Chiquitita o Mamma Mia, que los catapultaron a la fama mundial.