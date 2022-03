Las reproducciones en streaming de “Something In The Way” de Nirvana, una de las canciones de la banda sonora de la recién estrenada “The Batman”, se incrementaron en un 734% tras el estreno de la película protagonizada por Robert Pattinson.

De acuerdo a informes iniciales de MRC Data, citados por la revista especializada Rolling Stone, solo durante los primeros cuatro días del filme en cartelera la pista registró 3,1 millones de reproducciones en EE.UU. En los cuatro días anteriores, el track obtuvo apenas 372.000 (del 28 de febrero al 3 de marzo).

En septiembre de 2020, la canción recibió otro impulso cuando el tráiler oficial la incluyó en uno de sus pasajes, tal como ocurre hoy en el largometraje disponible en salas de cine locales.

El hito también se vio reflejado en el ránking Billboard, donde “Something In The Way” debutó en el segundo lugar de las canciones de rock más vendidas digitalmente, y en el escaño 45 de la lista de todos los géneros. Todo esto en la semana posterior al estreno de “The Batman”.

Hasta el momento, el día en que más reproducciones hubo fue el martes 8 de marzo, cuando el track registró 1,6 millones en 24 horas.

“Something In The Way” aparece en el segundo álbum de Nirvana, “Nevermind” (1991), uno de los títulos más influyentes de los últimos 30 años. “Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are” y “Lithium”, fueron algunos de sus sencillos.

Antes del estreno, Matt Reeves, director de”The Batman”, confesó que se inspiró en Kurt Cobain para dar forma al nuevo “caballero de la noche”: “Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse ‘Something in the Way’ de Nirvana”.

“Comencé a hacer una conexión con Last Days de Gus Van Sant, y con la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en esta especie de mansión en decadencia”, señaló a la revista Empire.