El músico estadounidense colaboró con diversas bandas y solistas, entre ellos Isobel Campbell (Belle and Sebastian) y Queens of the Stone Age.

A los 57 años de edad falleció el célebre vocalista estadounidense Mark Lanegan, líder y voz de Screaming Trees y una de las piezas fundamentales del movimiento grunge que animó la década del noventa.

La información fue dada a conocer mediante sus cuentas oficiales, donde fue compartido un comunicado al respecto.

“Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. Querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley”, se lee en el escueto mensaje.

“Pedimos por favor que se respete la privacidad de la familia”, agrega el mismo texto, que no hace alusión a causales de muerte.

Lanegan, uno de los vocalistas más icónicos del grunge, es recordado principalmente por su labor en Screaming Trees, agrupación con la que grabó ocho álbumes antes de su separación a inicios de los 2000.

En paralelo, desarrolló una carrera solista que arrancó en 1990 con “The Winding Sheet”, en donde incluso colaboró Kurt Cobain. “Straight Songs of Sorrow”, de 2020, fue su última placa individual.

También colaboró con Isobel Campbell de Belle & Sebastian, con Greg Dulli de Afghan Whigs, con The Twilight Singers, The Gutter Twins, Soulsavers y Queens of the Stone Age. Su último proyecto musical fue Dark Mark vs. Skeleton Joe, junto a Joe Cardamone (ex vocalista The Icarus Line).

Su fallecimiento ha causado diversas reacciones en el mundo del rock, donde los homenajes y saludos en su memoria se multiplican por todo el mundo.