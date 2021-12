Tras agotar todas las entradas del Teatro Coliseo en apenas un par de semanas, Black Pumas cambió el recinto de su debut en Chile con el fin de aumentar el aforo del público local.

Con esto, el show del próximo 22 de marzo quedó agendado ahora en el Teatro Caupolicán, con 3 localidades disponibles en su precio original: Platea Baja, Platea Alta y Palco.

“Cancha se encuentra totalmente agotado”, señalan desde la productora a cargo.

Tras su debut en 2019, Black Pumas se ha convertido en una de las apuestas del nuevo y psicodélico soul estadounidense.

Aquel año, el dúo conformado por Eric Burton y Adrian Quesada fueron nominados al Grammy como Mejor Artista Nuevo. En 2020, “Colors”, una de sus canciones más populares, compitió por el gramófono a Grabación del año y Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses, mientras que su disco homónimo compitió por Álbum del Año.

En noviembre pasado, recibió dos nuevas nominaciones al Grammy: en la categoría “Mejor Interpretación Rock” por “Know You Better (Live From Capitol Studio A)”, y en el rótulo “Mejor Álbum de Rock” por “Capitol Cuts – Live From Studio A”.

Hoy, “Colors” suma más 81 millones de reproducciones solo en Spotify, mientras que su videoclip acumula más de 9.1 millones de vistas en YouTube.