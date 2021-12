A casi dos semanas desde que se anunciaron los nominados a los premios Grammy 2022, el rapero canadiense Drake decidió retirar su nombre de la lista de nominados.

La voz de Laugh Now Cry Later se encontraba seleccionado para participar en las categorías Mejor Álbum de Rap por Certified Lover Boy y Mejor Interpretación de Rap, por su colaboración con Young Thug en Way 2 Sexy.

Según consignó Variety, la decisión fue del mismo artista y su equipo, enviando una solicitud a la academia que aceptó sacarlo de la nómina.

Según el medio, hasta el momento ni el cantante ni sus representantes entregaron razones sobre la renuncia y no se seleccionará a un nuevo músico para las categorías que quedaron con cuatro nominados.

El año pasado, cuando el cantante The Weeknd causó polémica por tildar de corruptos estos premios, el rapero aseguró en sus historias de Instagram que “deberíamos dejarnos de impresionar cada año por la desconexión entre la música impactante y estos premios”, según consignó entonces CNN.

“(Los Grammys) son como un pariente al que sigues esperando arreglar, pero que al simplemente no puedes cambiar sus costumbres”, añadió el artista entonces.