Durante la madrugada de este viernes, Taylor Swift estrenó la reversión de su álbum Red, donde recopiló una serie de canciones que la cantante y compositora había ya grabado hace unos años.

Esto a raíz de una polémica que se desencadenó cuando un reconocido manager, Scooter Braun, compró la disquera Big Machine Label de la cual Taylor era parte. Sin embargo, con la venta a Braun, éste decidió negarle todos los derechos de sus composiciones.

Tras esto, la artista optó por dejar la disquera y grabar nuevamente todos sus discos.

Red es el segundo disco que la voz de 22 regraba. En abril de este año, Taylor Swift ya había lanzado Fearless , la nueva versión de su disco estrenado en 2008.

A través de Twitter, la cantante compartió con sus fans la emoción de este nuevo lanzamiento. “Nunca hubiera sido posible volver atrás y rehacer mi trabajo anterior, descubriendo arte perdido y gemas olvidadas en el camino si no me hubieran envalentonado”.

“Red está a punto de ser mío otra vez, pero siempre ha sido nuestro. Ahora empezaremos otra vez. Red (mi versión) está disponible”, escribió, anunciando la llegada del disco.

It never would have been possible to go back & remake my previous work, uncovering lost art & forgotten gems along the way if you hadn’t emboldened me. Red is about to be mine again, but it has always been ours. Now we begin again. Red (my version) is outhttps://t.co/ZUAWDuv4jL pic.twitter.com/Ji26KdOlWQ

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 12, 2021